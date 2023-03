Leonardo DiCaprio lobt seinen Serienkiller-Film als "Meisterwerk" – obwohl er jetzt schon für Probleme sorgt

Leonardo DiCaprio hat einen Serienkiller-Western von einer Regie-Legende in den Startlöchern. Zur Qualität des Films hat er jetzt offenbar eine eindeutige Einschätzung abgegeben.

Leonardo DiCaprios Serienkiller-Film ist ein "Meisterwerk" – trotz Festival-Problemen

Leonardo DiCaprios Filmografie umfasst viele unfassbar ikonische Auftritte. Aber selbst in diesem illustren Lebenswerk nimmt sein neuer Film Killers of the Flower Moon von Ausnahmeregisseur Martin Scorsese eine Sonderstellung ein.

Jacqueline West, die Kostümdesignerin des Films, enthüllte gegenüber Deadline :



Ich habe mit Leo darüber gesprochen. Er meinte: "Jackie, ich glaube, wir haben an einem Meisterwerk gearbeitet." Das zu sagen, ist für [ihn] schon etwas Besonderes. Er sagt so etwas nicht leichtfertig. Immerhin ist er seit Kindesbeinen im Filmgeschäft.

Scorseses Film erzählt die wahre Geschichte einer Reihe von Morden an Mitgliedern eines indigenen Volkstammes im US-Bundesstaat Oklahoma der 1920er Jahre. DiCaprios Einschätzung mag ein Zeichen von Loyalität oder Euphorie sein. Über die Qualität seiner bisherigen Kooperationen mit Scorsese, unter anderem Shutter Island oder The Wolf of Wall Street, lässt sich allerdings kaum streiten.

Leonardo DiCaprios neues Epos sorgte allerdings schon jetzt für Probleme. Aufgrund seiner extremen Länge von angeblich 200 Minuten soll das prestigeträchtige Filmfestival in Cannes den Film nur außer Konkurrenz zeigen wollen.

Wann kommt Killers of the Flower Moon mit Leonardo DiCaprio in die Kinos?

Killers of the Flower Moon hat noch keinen offiziellen Kinostart. Wir gehen von einer Veröffentlichung im Spätsommer oder Herbst 2023 aus. Der Film wird von Apple TV+ und Paramount vertrieben, eine Kinoauswertung ist neben dem Streaming-Start sehr wahrscheinlich.

