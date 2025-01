Der allererste MCU-Bösewicht kehrt nach 18 Jahren zurück: Er wollte Iron Man töten und sollte eigentlich längst tot sein

Vor 18 Jahren sperrte er Iron Man ein, jetzt kehrt er für eine Disney+-Serie ins Marvel-Universum zurück: Der Terrorist Raza wird erneut im MCU zu sehen sein.

Im Marvel Cinematic Universe stirbt niemand wirklich. Das gilt offenbar auch für Fieslinge der ersten Stunde, die bereits eindeutig das Zeitliche gesegnet haben. Wie Deadline berichtet, soll nämlich Tony Starks allererster Widersacher aus Iron Man bald in der Vision-Serie zurückkehren: der Terrorist Raza (Faran Tahir).

Er sperrte Iron Man und wurde später getötet: Wer ist MCU-Terrorist Raza?

Iron Man läutete 2008 das MCU ein. Und gleich in den ersten Minuten werden Fans mit dem ersten Fiesling konfrontiert: Terrorist Raza lässt Tony Starks Konvoi in Afghanistan überfallen und sperrt ihn in ein dunkles Verlies. Stark soll ihm eine Waffe bauen.

Später stellt sich Raza als Handlanger des Unternehmers und Stark-Rivalen Obadiah Stane (Jeff Bridges) heraus. Der lässt ihn und seine Getreuen schließlich umbringen, weil sie es nicht fertiggebracht haben, Stark zu töten.

Tahirs Rückkehr in der Vision-Serie wirft also gleich mehrere Fragen auf: Wie konnte Raza überleben? Hat er am Ende gar nicht überlebt? Handelt es sich um eine andere Version des Terroristen aus einem alternativen Universum? Oder wird er irgendwie von den Toten zurückgeholt? Die Disney+-Serie wird gute Antworten parat halten müssen.

Worum geht es in der Disney+-Serie Vision?

Vor einigen Monaten wurde bereits bekannt, dass Vision einen anderen Marvel-Fiesling der MCU-Frühzeit zurückholen wird. Über die Story der Serie ist bisher nichts bekannt. Die Figur Vision (Paul Bettany) wurde bekanntermaßen von Thanos (Josh Brolin) getötet, kehrte am Ende von WandaVision aber als White Vision zurück.

Ein Startdatum der Serie ist bisher nicht bekannt, wir rechnen aber mit einer Veröffentlichung im Laufe des Jahres 2026.