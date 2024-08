Unerwartetes Marvel-Comeback nach 9 Jahren: Komplett vergessener Avengers-Bösewicht kehrt mit Original-Star zurück

Vor neun Jahren mussten sich die Avengers gegen eine gescheiterte Schöpfung von Tony Stark zur Wehr setzen. Jetzt kehrt der Marvel-Bösewicht in einer neuen Serie bei Disney+ zurück.

Wenn wir an die großen Avengers-Bösewichte denken, kommt vor allem ein Name in den Sinn: Thanos. Über mehrere Filme wurde der Marvel-Schurke als Gegenspieler aufgebaut, ehe er in zwei Filmen für Leid und Verderben sorgte. Er ist jedoch bei weitem nicht der einzige Antagonist, mit dem sich die Avengers anlegen mussten.

In dem 2015 erschienen Avengers: Age of Ultron meldete sich eine überaus faszinierende Figur aus den Comics erstmals im Marvel Cinematic Universe zu Wort: der titelgebende Ultron. Hierbei handelt es sich um ein künstliches Wesen, das von Tony Stark geschaffen wurde und sich gegen die Absichten seines Schöpfers stellte.

Avengers-Bösewicht Ultron kehrt in Vision-Serie zurück und wird erneut von James Spader gesprochen

Abgesehen von einem Auftritt in der Animationsserie What If...? haben wir Ultron nach seiner Niederlage im zweiten Avengers-Film nie wieder im MCU gesehen. Wie der Hollywood Reporter berichtet, kehrt er nun jedoch in einer neuen Serie zurück. Ultron soll eine wichtige Rolle in der geplanten Vision-Serie spielen.

Bei der Vision-Serie (auch bekannt als Vision Quest) handelt es sich um ein Spin-off zu WandaVision, die sich auf die Beziehung zwischen Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) und Vision (Paul Bettany) fokussierte. Am Ende von dramatischen neun Episoden stellte sich eine neue Version von Vision vor, namentlich White Vision.

Disney Ultron in Avengers: Age of Ultron

Zwischen Vision und Ultron existieren viele Berührungspunkte. Beide Figuren haben ihre Ursprünge in Tony Starks Labor und im Lauf der Zeit mehrere Verwandlungen durchgemacht, wodurch sie mehr und mehr ein eigenes Bewusstsein erlangt haben. Außerdem war es Vision, der Ultrons Niederlage in Avengers 2 besiegelt hat.

Hier existiert einiges an MCU-Mythologie, das nochmal ausgepackt werden kann. Ein wichtiger Name darf dabei natürlich nicht fehlen: Ultrons Originalsprecher. The Blacklist-Star James Spader verleiht dem Marvel-Bösewicht in der Vision-Serie wieder seine Stimme, nachdem die Figur in What If...? von Ross Marquand gesprochen wurde.

Wann startet die Vision-Serie bei Disney+?

Bisher gibt es kein offizielles Startdatum. Das Projekt befindet sich noch in einer frühen Phase. Aktuell werden die wichtigsten Talente vor und hinter der Kamera versammelt. Dann können die Dreharbeiten beginnen. Kreativer Kopf ist Terry Matalas, der Marvel-Chef Kevin Feige mit seiner Arbeit an Star Trek: Picard begeisterte.

Die nächste MCU-Serie, die bei Disney+ an den Start geht, ist aber gar nicht so weit von Vision Quest entfernt. Auch Agatha All Along mit Kathryn Hahn in der Hauptrolle ist als Spin-off aus WandaVision hervorgegangen. Am 18. September 2024 feiern die ersten beiden Folgen ihre Premiere. Der Rest der Staffel folgt im Wochentakt.