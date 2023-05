Der Bachelor Folge 11: Dann kommt das Finale bei RTL und im Stream

Heute Abend kommt das Halbfinale von Der Bachelor bei RTL. Hier erfahrt ihr, wann das Finale – Folge 11 – ausgestrahlt wird, wo es streamt und wer bisher rausgeflogen ist.

Wer gewinnt das Herz von David "Dee" Jackson? Dieser Frage kommen wir ein Stückchen näher, wenn am heutigen Mittwoch die 10. Folge von Der Bachelor bei RTL ausgestrahlt wird. 20:15 Uhr geht es los. Drei Kandidatinnen sind noch im Rennen. Welche das sind, erfahrt ihr weiter unten im Artikel.

Aber wie geht es danach weiter? Hier im Artikel findet ihr den Sendetermin für das Finale der 13. Staffel von Der Bachelor. Ihr erfahrt wo ihr Folge 11 streamen könnt und bekommt eine Übersicht, wer bisher rausgeflogen ist.

Das Finale: Wann kommt Folge 11 bei RTL?

Die 11. Folge von Der Bachelor 2023 kommt am nächsten Mittwoch, den 10. Mai bei RTL. Die Ausstrahlung beginnt 20:15 Uhr.

Damit endet kommende Woche die 13. Staffel der Kuppel-Show, die 2003 zum ersten Mal in Deutschland lief und seit 2012 regelmäßig produziert wird. Dann werden wir erfahren, welche Teilnehmerin gewinnt und von David Jackson auserwählt wird.



Hier kannst du Folge 10 und (!) 11 streamen

Falls du die anderen Folgen im Live-TV verpasst hast, kannst du sie nachholen. Die Episoden werden zwar nicht wiederholt. Aber alle Folgen von Der Bachelor stehen bei RTL+ * im Angebot zum Streamen bereit.

Dazu zählt ab heute Abend auch das Finale, also die 11. Folge von Der Bachelor. Denn die nächste Epsiode wird immer eine Woche vor der TV-Ausstrahlung bei RTL+ veröffentlicht.

Wer ist bisher rausgeflogen bei Der Bachelor 2023?

Bisher wurden 9 Folgen dieser Bachelor-Staffel ausgestrahlt, heute Abend folgt die 10. Hier sind alle Teilnehmerinnen und die Episoden, in denen sie die Show verlassen mussten:

Folge 1: Dahwi, Nevin und Mariam



Folge 2: Pamela und Saskia



Folge 3: Maike und Manina



Folge 4: Jana

Folge 5: Colleen, Giovanna und Tami

Folge 6: Yolanda



Folge 7: Xenia und Leyla



Folge 8: Rebecca und Alyssa



Folge 9: Jetty



Vor Folge 10 sind von den 23 Teilnehmerinnen nur noch drei übrig: Angelina. Chiara und Lisa. Im Halbfinale werden sie vor eine besondere Herausforderung gestellt: Sie treffen Davids Mutter.

Das ist die Idee hinter Der Bachelor

In jeder Staffel stellt sich ein neuer Bachelor der Herausforderung, aus circa 20 Kandidatinnen die Richtige für ihn zu wählen. In Gruppen- und Einzeldates lernt er die Frauen besser kennen. Bis zum großen Finale gibt es Eliminierungsrunden, in denen Kandidatinnen aus dem Rennen fliegen. Dabei verteilt der Junggeselle Rosen an alle Frauen, die eine Runde weiterkommen. Die, die am Ende keine Rose bekommt, muss das Haus verlassen.

Dieses Jahr heißt der Bachelor David "Dee" Jackson. Der Junggeselle ist ein Deutsch-Amerikaner aus Stuttgart, der vergangenes Jahr auf dem Cover der Men's Health landete.