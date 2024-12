Der beste Sci-Fi-Thriller unserer Zeit kehrt endlich mit neuen Bildern zurück – 3 Jahre (!) vergingen bis Staffel 2

Eine der besten Sci-Fi-Serien der letzten Jahre wird in Kürze mit Staffel 2 zurückkehren. Nach dem ersten Trailer gibt es jetzt auch neue Bilder.

Wer Privates und Berufliches nicht strengstens trennen kann, schlittert in die Katastrophe. So scheint es zumindest in der grandiosen Sci-Fi-Satire Severance auf Apple TV+, die 2022 viele Herzen im Sturm eroberte. Dort wissen Arbeits-Ich und Privat-Ich dank eines Chips im Kopf nichts voneinander, aber die Katastrophe kommt trotzdem. Wie es in der heiß erwarteten zweiten Staffel weitergeht, deuten jetzt neue Bilder an.

Sci-Fi-Thriller Severance muss 1000 Fragen beantworten

Die Bilder aus Staffel 2 sind Teil eines Vanity Fair -Berichts und fanden mittlerweile im Internet Verbreitung:

Im Mittelpunkt der Severance-Story steht Witwer Mark Scout (Adam Scott), der im Unternehmen Lumen Industries der Abteilung Macrodata Refinement angehört. Um die sensiblen Daten ihrer Arbeit zu schützen, wird jeder Angestellte der Abteilung mit dem Chip versehen, der zwischen zwei Persönlichkeiten hin- und herschalten kann: Arbeits-Ich ("Innie") und Privat-Ich ("Outie") wissen nichts voneinander.

Aber natürlich nehmen den seltsamen Eingriff nicht alle Mitarbeiter:innen einfach so hin. Und so wird Marks Outie eines Tages von einer Kollegin konfrontiert, die die mysteriösen Ambitionen ihres Arbeitgebers aufdecken will.

Die Fragen, die sich aus dieser Entwicklung ergeben, hat Staffel 1 der beliebten Serie bisher nur in Teilen beantwortet. 1000 Mysterien bleiben gefühlt noch ungelöst: Was steckt hinter den Zahlen, die Macrodata Refinement verarbeitet? Und warum hat Lumen eine Ziegenbaby-Abteilung? Das sind nur zwei oberflächliche Beispiele für viele, viele Geheimnisse. Höchste Zeit also für eine Erklärung.

Wann kommt Severance Staffel 2 zu Apple TV+?

Die zweite Staffel von Severance wird am 17. Januar 2025 bei Apple TV+ starten und hat damit fast drei volle Jahre auf sich warten lassen. Statt der acht Folgen des ersten Schubs wird es diesmal immerhin zehn Folgen geben.