Nach 3 Jahren Wartezeit: Eine der besten Sci-Fi-Serien des Jahrtausends meldet sich mit Trailer zurück

Die brillante Sci-Fi-Arbeitsplatzsatire Severance geht 2025 nach über drei Jahren Serienpause auf Apple TV+ weiter. Der neue Teaser-Trailer zu Staffel 2 wirft weitere Fragen auf.

"Die Arbeit ist geheimnisvoll und wichtig", hieß es in der 1. Staffel des Sci-Fi-Thrillers Severance von Apple TV+. Das gilt auch für die Arbeit an der 2. Season, die über drei Jahre auf sich warten ließ und mit einigen Schwierigkeiten hinter den Kulissen vonstatten gegangen sein soll. 2025 soll es aber endlich weitergehen, wie auch der brandneue Teaser-Trailer zur Folgestaffel bestätigt:

Severance - S02 Teaser (English) HD

Sci-Fi-Satire Severance: Die Work-Life-Balance aus der Hölle

In Severance geht es um die Mitarbeitenden des Konzerns Lumen Industries. Insbesondere die Mitarbeiter:innen der Abteilung Macrodata Refinement, die sich einem kontroversen Eingriff unterziehen müssen. Ein Chip im Gehirn trennt ihr Arbeits-Ich (Innie) und ihr Privatleben-Ich (Outie) voneinander, so dass im Grunde zwei völlig unterschiedliche Personen geschaffen werden: Eine, die nie zur Arbeit geht und nicht weiß, womit das Alter-Ego die Brötchen verdient – und eine, die nichts anderes als den Arbeitsplatz kennt und diesen niemals verlassen kann.

In Staffel 1 wird das Leben des Witwers und Lumen-Mitarbeiters Mark Scout (Adam Scott) aufgewühlt, als ein ehemaliger Kollege, der die Severance-OP mithilfe einer Anti-Lumen-Gruppe rückgängig machen konnte, seinen Outie aufsucht. Gleichzeitig muss sein Innie mit Helly R. (Britt Lower) eine neue Mitarbeiterin einarbeiten, die ebenfalls ahnt, dass Lumen nicht ganz koscher ist und sich mit drastischen Mitteln gegen ihre dystopische Arbeitsexistenz zur Wehr setzt.



Viele Fragen blieben in Staffel 1 unbeantwortet. Unter anderem:

Was ist das (mutmaßlich finstere) Ziel von Lumen Industries und der Unternehmensdynastie der Familie Eagan?

Was bedeuten die (unheimlichen) Zahlen, die von der Macrodata Refinement-Abteilung bearbeitet werden?

Was hat es mit der bizarren Ziegenbaby-Abteilung auf sich?

Ist der Outie von Vorbildmitarbeiter Irving (John Turturro) eigentlich ein Anti-Lumen-Aktivist?

Warum hat Lumen den Tod von Marks Frau vorgetäuscht, die als Unternehmenstherapeutin Ms. Casey (Dichen Lachman) im Keller des Unternehmens lebt?

Wie viele Abteilungen gibt es bei Lumen Industries und wieso scheint jeder Aspekt der Stadt mit dem Unternehmen verbunden zu sein?

Welche weiteren Funktionen können durch den Severance-Chip aus der Ferne auf die Mitarbeitenden angewendet werden?

Arbeitet Marcs Vorgesetzte und Nachbarin Mrs. Cobel/Solvig (Patricia Arquette) für oder gegen Lumen?

Neue Cast-Mitglieder für Staffel 2 sind unter anderem Game of Thrones-Star Gwendoline Christie und Herr der Ringe-Rabenvater John Noble. Außerdem bekommt Mark ein brandneues Büro-Team zur Leitung unterstellt, wie wir in der neue Fragen aufwerfenden Vorschau sehen. Als prominenter Executive Producer ist nach wie vor Ben Stiller an Bord.

Wann geht die 2. Staffel von Severance bei Apple TV+ online?

Die neue Severance-Schicht beginnt am 17. Januar 2025 international auf Apple TV+. Sogar mit Überstunden, denn Staffel 2 hat im Gegensatz zur Debüt-Season zehn statt nur acht Folgen auf der To-Do-Liste.

Ob die neuen Folgen an den Erfolg von Season 1 anknüpfen können, muss sich dann zeigen. Das erste Kapitel glänzt jedenfalls mit einem Rotten Tomatoes -Score von 97 Prozent und kann sich auch bei der Moviepilot-Community blicken lassen, wo das Format eine Wertung von 8,1 hat.

