Der bisher beste Film 2024 kommt in 6 Tagen erstmals zu Amazon Prime ins Abo

Dieses Jahr sind bereits einige herausragende Filme ins Kino gekommen. Der beste davon feiert in wenigen Tagen seine Streaming-Premiere bei Amazon Prime Video.

Als wir uns zum Halbjahr in der Moviepilot-Redaktion zusammengesetzt haben, um die bisher besten Filme 2024 zu küren, hat sich schnell ein Titel herauskristallisiert, den selbst Mega-Blockbuster wie Dune: Part Two nicht das Wasser reichen konnten: Challengers – Rivalen. Das Sportdrama startete Ende April in den deutschen Kinos.

Etwas mehr als fünf Monate später kündigt sich der Film in der Flatrate bei Amazon Prime Video an. In sechs Tagen könnt ihr das jüngste Werk von Call Me by Your Nane-Regisseur Luca Guadagnino im Abo streamen. Euch erwarten 131 nervenaufreibende Minuten voller Tennis, unausgesprochenen Gefühlen und noch viel mehr.

Challengers ist der bisher beste Film des Jahres – und bald könnt ihr ihn bei Amazon Prime im Abo streamen

Auf den ersten Blick gleicht Challengers einem gewöhnlichen Sportfilm. Wir verbringen sehr viel Zeit auf dem Tennisplatz, verfolgen Turniere und erleben Auf- und Abstieg der Spieler:innen. Schnell wird jedoch klar: Tennis ist hier nur die Oberfläche. Mit jedem energiegeladenen Schlag werden die Beziehungen der Figuren neu verhandelt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Challengers schauen:

Challengers übertragt die Rivalität im Sport auf eine Dreiecksbeziehung zwischen drei Profis, die sich mit ihren Ambitionen und Sehnsüchten in die Quere kommen. Eigentlich sind Art (Mike Faist) und Patrick (Josh O'Connor) beste Freunde. Als sie die lässige Tashi (Zendaya) kennenlernen, verändert sich jedoch schlagartig alles.

Guadagnino inszeniert Challengers als packendes Epos voller zerrissener Gefühle und der unangenehmen Frage, ob die Liebe nicht doch nur ein Sport ist, bei dem es darum geht, Punkte zu machen und zu gewinnen. Wann blicken sich die Figuren jenseits ihres Ehrgeizes ehrlich in die Augen und wissen sie überhaupt noch, wie das geht?



Ein großes Begehren schlummert in diesem Film und lädt selbst die unscheinbarste Geste mit einer Bedeutungskraft auf, die eine Freundschaft im Bruchteil einer Sekunde zerstören kann. Mitunter fühlt sich der Film wie ein Psycho-Thriller an, nicht zuletzt aufgrund des treibenden Scores von Trent Reznor und Atticus Ross (The Social Network).

Wann, wo und wie kann man Challengers schauen?

Wenn ihr Challengers im Kino verpasst habt oder nochmal schauen wollt, könnt ihr ihn ab dem 7. Oktober 2024 bei Amazon Prime Video im Abo streamen. Und wenn ihr den Film jetzt schon sehen wollt, könnt ihr das mit diversen Kauf- und Leihoptionen tun. Auf DVD und Blu-ray ist Challengers hierzulande bisher nicht erschienen.