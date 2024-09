Der Boss ist zurück: In der 2. Staffel von Tulsa King mit Sylvester Stallone kündigt sich ein Mafia-Krieg an [Anzeige]

Tulsa King mit Sylvester Stallone ist ein weiterer Serienstreich vom Yellowstone-Mastermind. In der 2. Staffel, die jetzt bei Paramount+ streambar ist, kriegt man Sly als Mafioso aus Oklahoma mal wieder nicht klein.

Hollywood-Star Sylvester Stallone (Rambo, The Expendables) mimt in der Mafia-Komödie Tulsa King seine erste Serienhauptrolle überhaupt. Dafür musste erst der Yellowstone-Schöpfer Taylor Sheridan bei ihm anklopfen. Und zwar mit einem Part, der ihm wie auf den Leib geschneidert ist: Dwight "The General" Manfredi.

Nach 25 Jahren hinter Gittern musste der Oldschool-Gangsterboss sich in Staffel 1 erstmal an die moderne Welt gewöhnen. Doch selbst im beschaulichen Oklahoma dauerte es nicht lange, bis er sich erneut in krumme Geschäfte verwickelt. Am Ende der Season wurde er dafür verhaftet. Aber geht es wirklich zurück in den Knast für den charismatischen Capo?

Tulsa King Staffel 2: Stallones krumme Seriengeschäfte in Oklahoma gehen weiter

Der General kann nicht lange von den Gesetzeshütern gehalten werden und so arbeitet er mit seiner Gang weiter am Ausbau seines kriminellen Imperiums in Tulsa. In den neuen Folgen legt Dwight sich sogar mit der mächtigen Mafia von Kansas City und einem einflussreichen Geschäftsmann an. Doch die Verteidigung seiner krummen Geschäfte und das Beschützen von Familie und Crew sind nicht sein einziger Job. In New York wartet noch eine unerledigte Angelegenheit aus der Vergangenheit, die Dwight nicht länger auf die lange Bank schieben kann.

Weitere Hauptrollen haben unter anderem Annabella Sciorra als Dwights Schwester Joanna und Tatiana Zappardino als seine entfremdete Tochter Tina. Neu im Cast der 2. Season sind Frank Grillo als Gegenspieler Bill Bevilaqua und Neil McDonough als Geschäftsmann Cal Thresher.



Tulsa King, Yellowstone und noch viel mehr bei Paramount+

Ab dem 15. September 2024 gehen zehn neue Episoden von Tulsa King bei Paramount+ online – eine mehr als noch vor zwei Jahren. Und während Stallones Serienfigur sein fiktives Imperium aufbaut, arbeitet Erfolgsproduzent Taylor Sheridan daran, zum absoluten Serienkönig zu werden.

Neben laufenden und kommenden Yellowstone-Formaten wie The Madison wartet Sheridan schon am 27. Oktober dieses Jahres mit der 2. Staffel seiner Militärserie Lioness mit Zoe Saldana auf. Darüber hinaus steht am 18. November seine brandneue Serie Landman mit Oscarpreisträger Billy Bob Thornton im dreckigen Ölgeschäft von Texas auf dem Programmplan von Paramount+.