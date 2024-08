Der erste Bachelorette-Trailer verspricht Drama und große Gefühle: "Ich habe mich in beide verliebt"

Die neue Staffel von Die Bachelorette steht in den Startlöchern. Ein erster Trailer heizt den Fans jetzt ordentlich ein - und verrät pikante Details.

Am 26. August ist es so weit: Es werden wieder Rosen verteilt. Schon vor mehreren Monaten gab RTL bekannt, dass die Rolle als Die Bachelorette in Staffel 11 Stella Stegmann übernimmt. In Sachen Dating-Shows hat die neue Rosenkavalieren bereits Erfahrung. Stella nahm 2023 an der ersten Staffel von Too Hot To Handle: Germany teil. Ob es diesmal mit der Lieber besser klappt, bleibt abzuwarten. Ein erster Trailer gibt zumindest schon einen pikanten Ausblick auf was sich die Zuschauer freuen können.

Besondere Staffel: Stella Stegmann ist die erste bisexuelle Bachelorette

Die Bachelorette steht in diesem Jahr unter dem Motto Diversity. So kommt es zu einer großen Neuerung. Erstmals in der Geschichte des Datingformats werden sowohl Männer als auch Frauen um das Herz der Bachelorette buhlen. Die Kandidaten und Kandidatinnen wurden bereits bekanntgegeben. Insgesamt 15 Männer und 5 Frauen wollen der Single-Dame den Hof machen.

„Wir haben miteinander geschlafen“: Erster Trailer verrät pikante Details

RTL gewährte den Zuschauer:innen schon jetzt einen kleinen Einblick in die neue Staffel – und alle Zeiger stehen auf Drama und große Gefühle. In dem kurzen Video lässt die Bachelorette schon die Bombe platzen, denn es wird offenbar schlüpfrig. „Wir haben miteinander geschlafen“, gesteht Stella aus dem Off. Wen sie damit meint, müssen die Fans dann in der Show herausfinden. Doch damit nicht genug. Die Single-Lady scheint auch in ein echtes Gefühlschaos geraten zu sein. „Ich habe mich in beide verliebt“ – das schreit nach Herzschmerz. Auch zwischen den Männern und Frauen bahnte sich ordentlich Zoff an. Nicht zuletzt ist die neue Konstellation für alle Beteiligten eine Herausforderung. Der kurze Clip verspricht auf jeden Fall jede Menge Drama. Gefühle und Chaos.

RTL Stella Stegmann hat sich in zwei Kandidat*innen verliebt

Streaming & TV-Ausstrahlung: Das musst du beachten

Für die neue Staffel gibt es noch eine weitere Änderung. Wegen schlechter Einschaltquoten sah sich der Sender RTL gezwungen Die Bachelorette aus dem TV-Programm zu streichen. Auf dem Streamingdienst RTL+ halten sie aber weiterhin an der Show fest. Deshalb werden 2024 neue Folgen zu Die Bachelorette ab dem 26. August nur auf RTL+ verfügbar sein. Wöchentlich wird eine neue Folge zum Streamen online sein.