Der erste lange Trailer zu Maxton Hall Staffel 2 ist da: So geht die Story von Ruby und James weiter

Endlich: Der erste Trailer zu Maxton Hall Staffel 2 ist da. Doch Fans des extrem beliebten Amazon-Hits müssen sich auf eine böse Überraschung gefasst machen.

Maxton Hall -Fans müssen bereits seit über einem Jahr auf Staffel 2 warten, aber jetzt ist es endlich so weit: Der erste Trailer zu den neuen Folgen ist da. Für Ruby ( Harriet Herbig-Matten ) und James ( Damian Hardung

Schaut euch hier den Trailer zu Maxton Hall Staffel 2 an:

Maxton Hall - S02 Trailer (Deutsch) HD

Maxton Hall Staffel 2: Zwischen Ruby und James kommt es zum Krach

Am Ende von Staffel 1 deutete sich der Zwist zwischen den Turteltauben bereits an: Nach dem schockierenden Tod seiner Mutter wollte sich James in Rubys Arme flüchten, zögerte aber beim Anblick ihrer glücklichen Familie – womöglich, um sie zu schützen. Das Ende unterschied sich von der Buchvorlage.

Der Roman von Mona Kasten erzählt bereits im ersten Band, dass es zwischen den beiden zum Zerwürfnis kommt: James betrinkt sich hemmungslos und landet in den Armen eines anderen Mädchens. Tief getroffen wendet Ruby sich von ihm ab.

Diesen Krach wird jetzt auch Staffel 2 der Serie zeigen, die auf Kastens Roman Save You basiert. Neben dem tiefen Herzschmerz müssen außerdem noch ganz andere Probleme gelöst werden. Etwa, wie es mit Rubys unsicherer Zukunft an der Elite-Universität Oxford aussieht.

Wann kommt Maxton Hall Staffel 2 zu Amazon Prime Video?

Maxton Hall Staffel 2 erscheint am 7. November 2025 bei Amazon Prime Video. Es ist zu erwarten, dass wie bei Staffel 1 alle Episoden auf einen Schlag veröffentlicht werden. Staffel 3 ist bereits bestätigt.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

