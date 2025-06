Amazons Erfolgsserie Maxton Hall erhält 3. Staffel – und Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten liefern Videobeweis

Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten lassen Maxton Hall Fans wissen, dass sie sich bereits in die 3. Staffel der Amazon-Erfolgsserie stürzen, um niemanden warten zu lassen.

Die Maxton Hall - Die Welt zwischen uns beschenkt ihre Fans jetzt schon reichlich. Während die 2. Staffel von der Amazon-Erfolgsserie dieses Jahr erst noch starten wird, hat Prime bereits Staffel 3 in Auftrag gegeben, worauf die zwei Stars Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten sich nun aktiv vorbereiten.

Amazons Maxton Hall ist Staffel 3 nun sicher

Nachdem Amazon die eigenen Serien-Fans jüngst mit der Rad der Zeit-Absetzung verärgert hat, ist zumindest die Zukunft einer anderen Erfolgsgeschichte gesichert: Prime hat Staffel 3 von Maxton Hall bestätigt – und das schon fünf Monate vor dem Serienstart der 2. Staffel. "Zeit das Drehbuch zu studieren. Es ist offiziell: Maxton Hall Staffel 3 passiert."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Weil Maxton Hall als Liebesgeschichte an einer Eliteschule, zwischen der armen Stipendiatin Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten) und dem wohlhabenden High-Society-Spross James Beaufort (Damian Hardung) auch international erfolgreich war, bestätigten die zwei Stars der deutschen Serie Staffel 3 gleich auf Englisch:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wer die Erfolgsgeschichte von Maxton Hall verfolgt hat, wird von der Verlängerung um eine 3. Staffel wohl wenig überrascht sein. Nachdem die Romantikserie sich bei Prime zu einer Streaming-Sensation und der erfolgreichsten nicht-amerikanischen Amazon-Serie entwickelt hatte, musste auf diese Beliebtheit natürlich schnell aufgebaut werden.

Außerdem hat Vorlagenautorin Mona Kasten drei Bücher geschrieben und so braucht es nach Save Me * (Staffel 1) und Save You * (Staffel 2) auch noch die Adaption von Save Us * (Staffel 3), um die Story gemäß Romanvorlage zu einem Abschluss zu führen. Darin gerät Rubys Zukunft in Gefahr. Ob die 3. Season dann tatsächlich die letzte sein wird, hat Amazon noch nicht bekanntgegeben.

Wann starten Staffel 2 und 3 von Maxton Hall bei Amazon Prime?

Staffel 2 von Maxton Hall wird am 7. November 2025 an den Start gehen. Wann Staffel 3 veröffentlicht wird, steht noch nicht offiziell fest. Doch da die Serie ihre neuen Kapitel bisher im Jahrestakt veröffentlicht, rechnen wir mit einem weiteren Wiedersehen Ende 2026.

Amazons neues Geheimrezept: Maxton Hall und Co. sind auf dem Vormarsch

Mit der deutschen Serie Maxton Hall landete Amazon 2024 einen weltweiten Hit, die Filmreihe von Culpa Mia regiert schon länger die internationalen Charts. Wir schauen uns das neue Amazon-Prime-Phänomen genauer an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Denn hinter den verfilmten romantischen Jugendromane steckt eine Strategie, mit der Amazon äußerst erfolgreich an die YA-Zielgruppe appelliert. Wir klopfen die Hits auf Gemeinsamkeiten ab und erforschen, warum so viele das schauen.



*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.