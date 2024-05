Das Ende von Maxton Hall Staffel 1 wäre fast noch dramatischer geworden – erwartet uns dieser Schock in Staffel 2?

Amazons neue Hit-Serie Maxton Hall lässt ihre 1. Staffel anders als die Romanvorlage enden, was Ruby und James schwierige Zeiten für Staffel 2 verspricht.

Maxton Hall - Die Welt zwischen uns hat sich bei Amazon Prime * zur Weltsensation gemausert und nun warten unzählige Fans sehnsüchtig auf die rasch bestellte 2. Staffel der Jugendbuchverfilmung. Wer die Bücher kennt, wird sich allerdings fragen, ob das dort noch dramatischere Ende noch nachgereicht wird. Der Schluss wurde für die 1. Staffel nämlich etwas entschärft: Die Vorlage Save Me * der deutschen Autorin Mona Kasten geht noch weiter.

Maxton Hall endet anders als die Buchvorlage – was bedeutet das für Staffel 2 bei Amazon?

Die Teenie-Serie Maxton Hall erzählt an der titelgebenden Schule die Liebesgeschichte von Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten) und James Beaufort (Damian Hardung). Sie stammt aus ärmeren Verhältnissen und studiert mit einem Stipendium an dem renommierten College, um es irgendwann an die Oxford-Universität zu schaffen. Er entstammt einer wohlhabenden Familie mit einflussreichem Modehaus und musste für seinen Erfolg bisher nur den Vorgaben seines Vaters folgen.

Trotz ihrer anfänglichen Feindschaft fliegen in Maxton Hall bald die Funken und Ruby und James verlieben sich. Entgegen aller Widerstände finden sie zusammen ... doch dann ereignet sich am Ende von Staffel 1 eine Tragödie. (Achtung, es folgen Spoiler zur Amazon-Serie und zur Romanvorlage.)

Amazon Prime Video/Stephan Rabold Maxton Hall: Ruby & James

Das Ende der 1. Staffel der Amazon-Serie Maxton Hall läuft folgendermaßen ab: Als James vom Oxford-Vorstellungsgespräch nach Hause kommt, um seine Zukunft gegenüber seinem dominanten Vater Mortimer Beaufort (Fedja van Huêt) selbst in die Hand zu nehmen, erfährt er, dass seine Mutter Cordelia (Clelia Sarto) an einem plötzlichen Gehirnschlag gestorben ist. Er dreht durch und fällt über seinen Vater her, der den Kindern den Verlust ihrer Mutter zwei Tage vorenthalten hat. Anschließend sieht er Rubys glückliche Familie nur von außen durchs Fenster ihres Hauses.

Das Ende der Maxton Hall-Buchvorlage Save Me spitzt die Situation noch dramatischer zu: Nach dem Schock über den Tod seiner Mutter stürzt James sich in eine wilde Party in seinem alten Freundeskreis, betrinkt sich stark und knutscht offen mit seiner früheren Affäre am Pool. Ruby wird Zeugin davon und flieht mit gebrochenem Herzen von der Feier.

LYX-Verlag Die 3 Maxton Hall-Romane von Mona Kasten

Der Roman schiebt dem Happy End also einen vorläufigen Riegel vor, während Staffel 1 bei Amazon am Ende trotz des schrecklichen Eltern-Verlusts Raum für etwas Hoffnung lässt. Wahrscheinlich ist jedoch, dass die Serie sich diese Wendung für Staffel 2 aufhebt, um das Auf und Ab von Rubys und James' Beziehung in die nächste Talfahrt zu stürzen.

Wann kommt Staffel 2 von Maxton Hall zu Amazon Prime?

Die 2. Staffel Maxton Hall wurde gerade erst von Amazon bestellt. Die Dreharbeiten haben also noch nicht begonnen. Für unerwartete Verzögerungen könnten allerdings Probleme am Drehort sorgen: Wegen eines Schimmelpilzes wurde Schloss Marienburg Ende 2023 geschlossen.

Trotzdem werden die Kreativen hinter Maxton Hall sich nach dem Streaming-Erfolg natürlich ins Zeug legen. Wenn die Drehbücher dieses Jahr noch fertig werden, können wir bereits 2025 mit einer Rückkehr des Serienhits bei Prime rechnen.



