Der erste Trailer zum The Office-Nachfolger The Paper ist da: Er enthüllt die Rückkehr eines Fan-Lieblings

Die Kult-Serie The Office bekommt einen Ableger namens The Paper. Der erste Trailer zum Comedy-Spektakel zeigt die Rückkehr einer beliebten Figur, die allerdings nicht gefilmt werden will.

Das Büro , auch unter demselben Titel wie seine britische Vorlage The Office

bekannt, gilt vielen Fans als absolute Kult-Serie. Schon bald wird ein Ableger des Comedy-Spektakels erscheinen: Das Dokumentar-Team aus The Office hat sich nämlich nach der Papierfirma Dunder Mifflin ein neues Metier gesucht – eine Lokalzeitung aus dem Mittleren Westen der USA, die vom Untergang bedroht ist. Zu The Paper gibt es jetzt den ersten Trailer.

Schaut euch hier den Trailer zu The Paper an:

The Paper - Trailer (English) HD

The Paper bringt The Office-Star Oscar Nuñez zurück

Der Toledo Truth Teller hat schon bessere Tage gesehen. Niemand interessiert sich wirklich für die Artikel des dahinschwindenden Provinzblättchens, das seine Büroräume mit einer Firma für Toilettenpapier teilt. Aber dann tritt Ned Sampson (Domhnall Gleeson) auf den Plan.

Der idealistische junge Mann will die Zeitung mit einem Team von Freiwilligen vor dem Aus retten. Die bisherige Redaktion ist davon nur latent begeistert. Oder wittert den Umsturzversuch eines Emporkömmlings.

Manche The Office-Fans werden beim Anblick des Trailers eine Überraschung erleben: Oscar Nuñez kehrt in seiner Rolle als Oscar Martinez zurück, der bereits beim US-The Office im Büro saß. Große Lust hat er allerdings nicht, erneut von der Dokumentar-Crew aufgenommen zu werden – und versucht prompt, das Filmmaterial mit Flüchen unbrauchbar zu machen.

Hinter The Paper stecken der The Office-Veteran Greg Daniels und Michael Koman (Nathan for You). Neben Gleeson und Nuñez sind unter anderem Sabrina Impacciatore (The White Lotus) und Molly Ephraim (Last Man Standing) vor der Kamera zu sehen.

Wann kommt The Paper nach Deutschland?

The Paper erscheint ab dem 4. September 2025 auf dem US-Sender Peacock. Die deutschen Ausstrahlungsrechte hat sich laut Blickpunkt:Film hierzulande Sky gesichert. Das Unternehmen verfügt unter anderem über die Streaming-Seite WOW. Wann genau The Paper bei Sky erscheinen soll, ist noch nicht bekannt. Wir rechnen allerdings mit einer Veröffentlichung kurz nach dem Originalstart.

