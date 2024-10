Der größte deutsche Fantasy-Blockbuster wiederholt den Herr der Ringe-Trick: Bald wird die Verfilmung der 800 Jahre alten Sage noch viel größer

Mit Hagen – Im Tal der Nibelungen ist dem deutschen Kino ein beeindruckendes Fantasy-Ereignis gelungen. Fans können sich auf eine noch längere Version im nächsten Jahr freuen.

Seit der vergangenen Woche können Fantasy-Fans in den Kinos das eindrucksvolle Leinwandepos Hagen – Im Tal der Nibelungen bestaunen, das die um die 800 Jahre alte Nibelungensage mit spannenden neuen Perspektiven verfilmt und beweist, wie bildgewaltig Fantasy made in Germany sein kann. Und das ist längst nicht alles. Denn nächstes Jahr erscheint eine noch längere Fassung der Geschichte von Hagen (Gijs Naber) und Siegfried (Jannis Niewöhner).

Die Fantasy-Verfilmung Hagen kommt bald in längerer Fassung als Serie

Von Beginn an wurde die Verfilmung von Wolfgang Hohlbeins Nibelungen-Neuinterpretation Hagen von Tronje * als Fantasy-Ereignis konzipiert, das in zwei unterschiedlichen Formen veröffentlicht wird – als Film und als Serie. So können sich Fans nach der Kinoversion auch auf eine erweiterte Fassung in Form einer Miniserie freuen.

Fantasy-Fans könnten sich dabei an Peter Jacksons Herr der Ringe-Trilogie erinnert fühlen, deren drei Kinofilme jeweils fürs Heimkino auch in längeren Extended Versionen erschienen. Diese Fassungen erweiterten die epische Mittelerde-Geschichte um jeweils 30 bis 50 zusätzliche Minuten, die nicht im Kino zu sehen waren.

Konkrete Informationen zum Inhalt und Umfang der Serienversion von Hagen gibt es aktuell leider noch nicht. Was wir allerdings schon wissen: Die Serie Hagen – Im Tal der Nibelungen wird aus 6 Folgen bestehen.

Ein mögliches Rechenbeispiel: Sollten die Episoden der Hagen-Serie eine für Serien typische Lauflänge von ca. 45 Minuten aufweisen, würde das eine Gesamtlaufzeit von 270 Minuten bedeutet. Damit wäre die Serienversion exakt doppelt so lang wie die Kinofassung, die 135 Minuten veranschlagt.

Wann startet die Serienfassung von Hagen – Im Tal der Nibelungen?

Die Miniserie Hagen wird ihre Premiere 2025 beim Streaming-Dienst RTL+ feiern. Ein konkreter Starttermin für die Serienfassung ist derzeit noch nicht bekannt.

Der bevorstehende Serienstart soll euch aber nicht davon abhalten, die "kompaktere" Version von Hagen – Im Tal der Nibelungen auch im Kino zu bestaunen. Nicht nur, weil der Film schon jetzt als seltenes Fantasy-Spektakel aus Deutschland besonders sehenswert ist. Auch, weil es sicher ein spannendes Seherlebnis sein wird, später beide Fassungen zu vergleichen.

