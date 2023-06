Der größte Sci-Fi-Film der letzten Jahre kommt endlich ins Heimkino – im schicken Steelbook mit Bonus-Blu-ray

Er ist einer der teuersten Filme aller Zeiten und der erfolgreichste Film 2022. Ab sofort könnt ihr euch Avatar 2: The Way of Water fürs Heimkino sichern. Besonders das 4K Steelbook macht einiges her.

Nach 14 langen Jahren setzt James Cameron sein gigantisches Sci-Fi Epos endlich fort. 350 Millionen US-Dollar hat der Dreh der beiden Fortsetzungen, die zusammen gedreht wurden, verschlungen. Avatar 2: The Way of Water ist das heiß ersehnte Popcorn-Kinoerlebnis geworden, auf das sich Filmfans gefreut hatten. Wenn ihr den Science-Fiction-Blockbuster im Kino verpasst habt, könnt ihr ihn euch jetzt nach Hause holen. Avatar 2 erscheint am 6. Juli auf DVD *, Blu-ray *, 3D-Blu-ray * und 4K *. Avatar 2 im 4K-Steelbook bei Amazon Deal Zum Deal Passend dazu ist der erste Avatar-Film Aufbruch nach Pandora gerade zum ersten Mal als 4K-Blu-ray erschienen. Die neue 4K-Version * bietet spannende Extras wie eine ungeschnittene Director's Cut-Variante und weiteres Bonusmaterial.

Avatar 2: The Way of Water im Heimkino: Diese Versionen und Extras gibt es Neben den DVD- und Blu-Ray-Versionen sind vor allem die beiden Steelbooks einen Blick wert. Avatar - The Way of Water Steelbook (3D Blu-ray) * : 3D + 2D Blu-ray + Bonus-Blu-ray voll mit Bonusmaterial

: 3D + 2D Blu-ray + Bonus-Blu-ray voll mit Bonusmaterial Avatar - The Way of Water Steelbook (4K Ultra HD) *: 4K Blu-ray + Bonus-Blu-ray voll mit Bonusmaterial Das Bonusmaterial besteht aus einer riesigen Sammlung an Featurettes, die euch Hintergründe erklären, von Herausforderungen beim Dreh erzählen und die Teams vorstellen. Auf folgende Beiträge könnt ihr euch freuen:

Davon handelt Avatar 2: The Way of Water Ungefähr eineinhalb Jahrzehnte nach dem ersten Film haben Neytiri (Zoe Saldana) und Jake (Sam Worthington) eine Na'vi-Familie gegründet. Doch werden sie aus ihrem Glück durch die erneute Invasion der Menschen herausgerissen. Anfangs schafft es Jake, den Vormarsch der Menschen mit gezielten Attacken auf Infrastruktur zu sabotieren, doch als die Generalin der menschlichen Streitkräfte (Edie Falco) eine Na'vi-Klone des bitterbösen Soldaten Quaritch (Stephan Lang) und seiner Kameraden:innen auf die Jagd nach Jake schickt, müssen er und seine Familie fliehen, damit nicht der ganze Stamm in Gefahr gerät... So erfolgreich ist Avatar 2: Der zweite Avatar-Film schaffte es international auf ein Einspielergebnis von über 2,3 Milliarden US-Dollar und ist damit mit weitem Abstand der erfolgreichste Film im Jahr 2022. Auf einem abgeschlagenen zweiten Platz steht Top Gun: Maverick mit "nur" knapp 1,5 Milliarden US-Dollar. Mit diesem Traumergebnis ist Avatar der dritterfolgreichste Film aller Zeiten – und bleibt trotzdem hinter dem Einspielergebnis seines Vorgängers. Bis zu Avatar 3 müsst ihr euch übrigens gedulden, dieser ist erst für Dezember 2025 geplant.