Nach Henry Cavill-Ausstieg: Stranger Things ist an der zweitgrößten The Witcher-Veränderung schuld

Staffel 3 von The Witcher kommt in 2 Teilen. Inspiration für die Entscheidung bekamen die Serien-Macher von den Netflix-Kollegen bei Stranger Things.

The Witcher-Macher wollten mehr Spannung für Netflix-Serie

The Witcher -Fans stehen einige Veränderungen bevor. Staffel 3 ist Henry Cavills letzter Auftritt in der Serie. Zum ersten Mal wird die kommende Staffel aber auch zweigeteilt. Die Macher des Netflix-Hits ließen sich dabei

Gegenüber Collider erklärten die Produzenten Steve Gaub und Tomek Baginski:

Stranger Things [Staffel 4] kam raus, als wir drehten, und die teilten ihre Staffel. Wir fanden das spannend, weil man so einen Cliffhanger in der Mitte der Staffel einbauen konnte. Wir wollten, dass die Fans diese Erfahrung machen können. Sie wird uns einen kompletten Witcher-Sommer bescheren.

Die Einteilung bei Stranger Things Staffel 4 und The Witcher Staffel 3 ist sehr ähnlich. Erstere wurde in Teile von fünf und zwei Folgen geteilt, bei letzterer kommen nach den ersten fünf Episoden noch weitere drei. Zwischen beiden Hälften gibt es eine Pause von etwa einem Monat.

Wann kommen die beiden Teile von The Witcher Staffel 3 zu Netflix?

Ob die Fans von dem Konzept der Macher begeistert sind, ist eine andere Frage. Der erste Teil von The Witcher Staffel 3 erscheint am 29. Juni 2023 auf Netflix, Teil zwei folgt am 27. Juli 2023.

