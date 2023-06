Nach 14 Jahren Wartezeit: Einer der besten Sci-Fi-Filme überhaupt erscheint erstmals in 4k fürs Heimkino

Ganze 14 Jahre nach Kinostart erscheint Avatar: Aufbruch nach Pandora endlich als 4K-UHD-Blu-Ray. Wir fassen zusammen, was Fans von der Remastered-Edition erwarten können.

Lange hat es gedauert, sehr lange – aber jetzt ist es endlich so weit: Mit Avatar - Aufbruch nach Pandora erscheint einer der besten und erfolgreichsten Sci-Fi-Filme überhaupt erstmals als 4K-Blu-ray. Kurz nach der Heimkino-Veröffentlichung des Sequels Avatar 2: The Way of Water * kommt ihr also in den Genuss einer UHD-Fassung von James Camerons Blockbuster.

Avatar: Aufbruch nach Pandora erscheint als Remastered-Fassung in 4K im Keep Case. Ihr könnt diese Neuauflage ab sofort bei Amazon vorbestellen * – und wir verraten euch, was ihr für euer Geld erwarten könnt.



Amazon verkauft Avatar: Aufbruch nach Pandora als 4K-Blu-Ray im Keep Case * mit Schuber zum Preis von 29,99 Euro. Der Release ist für den 13. Juli 2023 geplant und die Auslieferung erfolgt für Prime-Abonnenten kostenlos und pünktlich am Erscheinungstag.

Amazon/Disney Avatar: Aufbruch nach Pandora auf 4K-Blu-Ray

Die 4K-UHD-Edition beinhaltet neben der UHD-Blu-Ray auch noch eine Blu-Ray- und DVD-Fassung des Films. Enthalten sind sowohl die Kinofassung als auch die ungeschnittene Director's Cut Variante. Außerdem kommt ihr in den Genuss folgender Boni:



Featurette: Erinnerungen an "Avatar – Aufbruch nach Pandora"

Featurette: "Avatar – Aufbruch nach Pandora": Ein Blick zurück

Making-Of Die Entstehung von "Avatar – Aufbruch nach Pandora"

Making-Of Clips



James Camerons Avatar liegt übrigens in einer hochskalierten 4K-Version als Remaster auf UHD-Blu-Ray vor.

Warum lohnt sich die 4K-Blu-Ray von Avatar: Aufbruch nach Pandora?

Während die Geschichte von Avatar: Aufbruch nach Pandora nicht unbedingt mit Originalität glänzte, begeisterte der Film seinerzeit Presse und Kinofans gleichermaßen mit seiner enormen Bildgewalt. James Camerons Sci-Fi-Epos war im Jahr 2010 für neun Oscars nominiert und gewann davon drei (Bestes Szenenbild, Beste Kamera und Beste visuelle Effekte).

Insbesondere für die visuellen Effekte gewann Avatar eine ganze Reihe an weiteren Preisen, darunter den British Academy Film Award und den Saturn Award. Einige Kritiker:innen schrieben, Avatar habe in Hinblick auf die Technik des Kinos neue Maßstäbe gesetzt und der Film sei ein optisches Meisterwerk.

Umso überraschender mag es Fans vorkommen, dass sie ganze 14 Jahre auf eine UHD-Veröffentlichung von Avatar warten mussten. Angesichts der immer noch wegweisenden Bildgewalt des Films dürfte sich das Warten aber definitiv gelohnt haben.

