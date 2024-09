Der größte Western des Jahrzehnts geht bald weiter: Wann kommen Horizon 2, 3 und 4?

Kevin Costners Großprojekt Horizon ist endlich in Deutschland angekommen. Aber wann geht es mit dem Western weiter? Denn Teil 2 kommt noch dieses Jahr und dabei bleibt es nicht.

Über 30 Jahre ist die Idee für Kevin Costners Western-Epos Horizon schon alt und für die Verwirklichung musste der Yellowstone-Star sogar seine eigenen Millionen in das Projekt investieren. Seit Ende August läuft Teil 1 der "amerikanischen Saga" in den deutschen Kinos und wer den Film bis zu Ende geschaut hat, weiß, dass es dabei nicht bleiben wird. In diesem Artikel erfahrt ihr:

Wie geht es in Horizon 2 weiter?

Wie viele Teile von Horizon gibt es?

Wann kommt Horizon 2?

Wie wahrscheinlich ist die Vollendung der Western-Saga?

Wie könnte es in Horizon 2 weitergehen?

Horizon spielt in den 1860er Jahren und erzählt davon, wie mehrere Figuren aus unterschiedlichsten Ecken der USA nach Westen ziehen, um sich an dem vielversprechenden Ort Horizon niederzulassen. Dadurch geraten sie in Konflikt mit den dort beheimateten indigenen Völern.

Es gibt noch keine offizielle Synopsis für den 2. Teil der Western-Saga, aber ohne zu tief in Spoiler abzudriften, bleiben einige Handlungsstränge für die Fortsetzung offen:

Was wird aus Frances (Sienna Miller)? Wird sie auf die Familie von Owen (Will Patton) treffen, der mit dem Siedler-Treck nach Horizon unterwegs ist? Owen und seine Töchter tragen nämlich denselben Nachnamen wie sie: Kittredge.

Wird sie auf die Familie von Owen (Will Patton) treffen, der mit dem Siedler-Treck nach Horizon unterwegs ist? Owen und seine Töchter tragen nämlich denselben Nachnamen wie sie: Kittredge. Wird Hayes (Kevin Costner) nochmal Marigold (Abbey Lee) über den Weg laufen? Und hat Ellen a.k.a. Lucy (Jena Malone) das Wiedersehen mit der Sykes-Familie überlebt?

Und hat Ellen a.k.a. Lucy (Jena Malone) das Wiedersehen mit der Sykes-Familie überlebt? Und wer druckt eigentlich die Horizon-Flugblätter? Ausgehend von dem Trailer, der im Finale von Teil 1 läuft, dürfte Giovanni Ribisis Figur H. Silas Pickering dabei eine Rolle spielen.

Wie viele Teile von Horizon plant Kevin Costner eigentlich?

Kevin Costner hat Horizon als vierteilige Filmsaga angelegt, das bedeutet, dass noch drei weitere Teile kommen werden bzw. sollen. Wenn alles nach Plan verläuft, folgen auf Horizon:

Wann kommt Horizon 2 in die deutschen Kinos?

Teil 2 feiert am 7. September seine Weltpremiere bei den Filmfestspielen in Venedig und soll bereits am 7. November in Deutschland starten. Der Film wird eine Laufzeit von 190 Minuten haben, also noch länger sein als Teil 1. Das geht aus Angaben der Filmfestspiele von Venedig hervor.

Im Idealfall will Kevin Costner alle sechs Monate einen neuen Horizon-Film ins Kino bringen, bis die Reihe mit Teil 4 abgeschlossen wird.

Kann Costner die Western-Saga wirklich zu Ende erzählen?

Nach aktuellem Stand ist jedoch nur der zweite Teil sicher. Die Produktion von Horizon 3 steht mangels Finanzierung angeblich auf der Kippe, wie der Branchen-Newsletter Puck meldete. Ganz zu schweigen von Horizon 4.

Schon der erste Film hatte in den USA ein eher enttäuschendes Einspielergebnis. Daraufhin wurde der für August geplante US-Kinostart von Teil 2 bis auf Weiteres gestrichen. Als Begründung wurde angeführt, dass dem Publikum vorher noch die Chance gegeben werden soll, den Film über VOD- und Streaming-Angebote zu entdecken. Mit einer größeren Pause, so die Logik, könnten dann mehr Menschen Interesse an Teil 2 entwickeln.

Es ist also nicht mit Sicherheit zu sagen, dass die Saga vollendet wird. Kevin Costner hat den Wunsch geäußert, dass Teil 3 – wie schon der erste Film – beim Festival in Cannes gezeigt wird. Der Kinostart wäre dann also irgendwann im oder nach Mai 2025.