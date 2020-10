Der heimliche Star von Borat 2: Das ist Marija Bakalowa

In Borat 2 bekommt die Kultfigur Unterstützung von seiner Tochter, die sich wie ihr Vater in die derbsten Situationen stürzt. Wir stellen euch die neue Schauspielerin Marija Bakalowa vor.

14 Jahre nach dem ersten Film ist Borat zurück, um wieder mächtig Chaos anzurichten. Für seine neue Reise nach Amerika ist der schräge Kasache diesmal aber nicht alleine. In Borat 2: Anschluss Moviefilm bekommt der Reporter Unterstützung von seiner genauso abgedrehten Tochter Tutar. Die stürzt sich mindestens genauso schonungslos in die derbsten Situationen wie ihr Vater.

Während Sacha Baron Cohen im Sequel wieder in seine Paraderolle schlüpft, ist die Schauspielerin von Borats Tochter ein unbekanntes Gesicht. Das liegt vor allem daran, dass die 24-jährige Marija Bakalowa eine echte Entdeckung ist, die noch am Anfang ihrer Karriere steht.

Borats chaotische Tochter in Teil 2: Das ist Marija Bakalowa

Bisher hat die Darstellerin erst wenig Schauspielerfahrung gesammelt. Laut IMDb wurde Marija Bakalowa am 4. Juni 1996 in Bulgarien geboren. Hier nahm sie im Alter von sechs Jahren Gesangs- und Flötenunterricht, bevor sie später auch Dramatisches Theater an der National School of Arts in Burgas studierte.

Erst letztes Jahr machte sie ihren Abschluss an der National Academy for Theatre and Film Arts in der bulgarischen Hauptstadt Sofia.

Eine enttäuschte Meinung: 96 Minuten auf Twitter sind besser als Borat 2

Vor Borat 2 spielte Marija Bakalowa Rollen in den Filmen Last Call, The Father und Transgression mit. Außerdem war sie in zwei bulgarischen TV-Serien zu sehen. Da die Schauspielerin in der Borat-Fortsetzung optisch auch einige Veränderungen durchläuft, könnt ihr euch auf ihremeinen besseren Eindruck von der Newcomerin verschaffen:

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt.

Die Schauspielerin ist für Sacha Baron Cohen in Borat 2 eine große Hilfe. Da Borat heutzutage von den meisten Leuten direkt auf der Straße erkannt wird, muss der Komiker im Sequel auf neue Verkleidungen setzen.

Daneben ist Marija Bakalowa diesmal diejenige, die in viele chaotische Situationen wie den brisanten Rudy Giuliani-Prank verwickelt wird und fast schon zum heimlichen Star der Fortsetzung mutiert.

Schaut hier noch den Trailer zu Borat 2

Borat 2: Anschluss-Moviefilm - Trailer (Deutsche UT) HD

Wer von dem Borat-/Tutar-Duo nicht genug bekommt, kann sich hier noch einen witzigen Auftritt von Sacha Baron Cohen und Marija Bakalowa in der Late-Night-Show von Jimmy Kimmel anschauen. Der wird irgendwann so absurd, dass sogar Hosen ausgetauscht werden:



An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Wie geht es mit Marija Bakalowa nach Borat 2 weiter?

Genauere Infos über die Zukunft der Schauspielerin sind momentan nicht bekannt. Marija Bakalowas Beteiligung an Borat 2 dürfte ihr aber so einige Türen öffnen und den Star auch international bekannter machen.

Und wer weiß, vielleicht kehrt sie nach dem Ende des Sequels, das Tutar als neue Reporterin in die Fußstapfen ihres Vaters schickt, ja sogar nochmal in der Rolle zurück.

War Marija Bakalowa für euch auch das Highlight von Borat 2?