Der kürzeste Aufenthalt im Dschungelcamp: Er hält mit 24 Stunden den Rekord

Bei Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! fliegen immer wieder Promis aus dem Camp – ob freiwillig oder nicht. Doch ein Kandidat hält den Rekord mit dem kürzesten Aufenthalt aller Zeiten.

Der Verschleiß an Promis, die bereits ins Dschungelcamp bei Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! eingezogen sind, ist enorm. So wurde der ein oder andere Wille in der Sendung bereits gebrochen und der Satz „Ich bin ein Star – Holt ich hier raus!“ laut ausgerufen. Wie beispielsweise Michael Wendler, der 2014 frühzeitig die Reißleine gezogen hatte und seinen Ausstieg damit selbst besiegelte. Kurz darauf wollte er sein freiwilliges Aus zwar wieder rückgängig machen, aber zu spät. Für den Schlagersänger ging es ab ins Hotel. Doch nicht alle Teilnehmenden, die das Camp verlassen, tun dies freiwillig. So auch dieser Kandidat, der nach 17 Staffeln die kürzeste Verweildauer in der Geschichte des Dschungelcamps hatte.

Nach 24 Stunden: Günther Krause verlässt das Dschungelcamp nicht freiwillig

2020 zog neben Elena Miras, Danni Bücher, Prince Damien auch Günther Krause in den australischen Busch. Der damals 66-Jährige war nicht nur als erster Politiker ins Dschungelcamp gegangen. Krause hält bis heute den Rekord des kürzesten Aufenthalts: Bereits 24 Stunden nach Einzug musste der Ex-Politiker wieder abreisen. Daniel Hartwich und Sonja Zietlow verkündeten die Nachrichten den anderen Camp-Bewohnern: Ihm gehe es gut, doch auf ärztlichen Rat hin dürfe er nicht mehr zurück. Hartwich bestätigte, dass Krause „Kreislauf, Rücken, Magen“ habe. Krause sorgte mit seinem Auftritt also gleich zweimal für eine Premiere der Show. Als erster Politiker, der bei dem Kakerlaken-Format teilnahm, ist er am schnellsten wieder ausgezogen.

RTL 2020 musste Günther Krause das Dschungelcamp unfreiwillig verlassen

Sie hielt es 2004 nur einen Tag länger aus

Vor Krause hielt den Rekord mit der kürzesten Aufenthaltsdauer Dolly Buster. Vor rund 20 Jahren war die ehemalige Pornodarstellerin bei Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! zu sehen. Im Gegensatz zu dem Politiker verließ Buster die Sendung aber freiwillig. Ihr machte in Staffel 2 vom Dschungelcamp vor allem die fehlende Hygiene zu schaffen, weswegen sie nach 48 Stunden ins Luxushotel umzog.

Mehr: Diese Änderung im Legenden-Dschungelcamp nervt total

Dschungelcamp der Legenden: Alles zur TV-Ausstrahlung

Das Warten hat endlich ein Ende: Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden startet am 16. August bei RTL. Täglich gibt es um 20:15 Uhr neue Folgen zu sehen. Im Stream ist die Jubiläumsstaffel bereits ab dem 15. August auf RTL+ verfügbar.