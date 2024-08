Trotz Gewalt ins Dschungelcamp: Es ist eine Schande, dass dieser Realitystar eine Plattform kriegt

Das Sommer-Dschungelcamp steht vor der Tür, doch ein Kandidat sorgt schon vor dem TV-Start für Negativ-Schlagzeilen. Nach vergangenen Fehltritten stellt sich die Frage: Warum hat dieser umstrittene Realitystar überhaupt noch eine Bühne verdient?

Machen wir uns nichts vor: Niemand schaut das Dschungelcamp, um harmonischen Promis beim Entspannen zuzusehen. Stattdessen geht es um Leid, Drama und echte Emotionen. Inzwischen gibt es Reality-Shows wie Sand am Meer und sie alle wollen große Schockmomente auftischen. Für RTL und Co. wird es also immer schwerer, aus der Masse an Aufreger-Formaten hervorzustechen.

Eine beliebte Strategie, um weiterhin aufzufallen: Skandalpromis vor die Kamera zu zerren, die längst nichts mehr im TV verloren haben. Du bist ein C-Promi und hattest kürzlich einen gewalttätigen Ausbruch im TV? Glückwunsch: Die Einladung fürs Dschungelcamp ist schon auf dem Weg. Ein aktuelles Beispiel im Sommer-Dschungelcamp beweist, dass dieser Trend leider nicht vorbei ist: Realitystar Gigi Birofio.

Er fliegt wegen Gewalt-Eklat aus dem TV und kehrt ins Dschungelcamp zurück

Trotz seiner zarten 25 Jahre hat der umstrittene Influencer schon für zahlreiche Aufreger im TV gesorgt. Immer wieder fällt er mit frauenfeindlichen Macho-Sprüchen auf; im Sommerhaus der Stars 2023 dann der Skandal, der die gesamte Staffel überschattet: Vor laufender Kamera kommt es zu Handgreiflichkeiten.

Gigi Birofio gerät während der Show in eine heftige Auseinandersetzung mit Krawallnudel Walentina Doronina. Der Streit eskaliert, auch Walentinas damaliger Partner Can Kaplan mischt sich ein. Dann der Schockmoment: Gigis Hand fährt in Cans Gesicht und streift dabei auch Walentinas Wange. So ein Ausraster war selbst fürs wenig zimperliche Sommerhaus eine Grenzüberschreitung. Der Realitystar entschuldigt sich zwar noch vor laufender Kamera, doch der Schaden ist zu groß: Das Produktionsteam greift ein und schmeißt die Hitzköpfe aus der Show.

Fame statt Konsequenzen: Gigi Birofio ist beliebter denn je

Man hätte meinen sollen, dass der Sommerhaus-Rausschmiss schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen würde. Doch für Gigi Birofio geht die Reality-Karriere ungebremst weiter. Das Bad-Boy-Image wird prompt dazu genutzt, sich noch erfolgreicher zu vermarkten. Zwischen Gigi und Walentina entbrennt eine medienwirksame Schlammschlacht, die selbst Game of Thrones in den Schatten stellt. Vorwürfe, Intrigen und dramatische Schuldzuweisungen im Überfluss. Beim Fame Fighting 2023 steigt Birofio sogar gegen Walentinas Ex in den Ring und kassiert dabei eine blutige Nase. Statt einer angemessenen Auseinandersetzung mit den eigenen Fehlern wird die Aufregung über das Fehlverhalten in bare Münze verwandelt. Ein ernstes Problem verkommt kurzerhand zur lustigen TV-Anekdote.

RTL springt auf diesen Zug leider mit auf. Statt TV-Sperre kriegt Gigi Birofio die wohl größte Bühne seiner Karriere spendiert: Die Jubiläums-Ausgabe des Dschungelcamps 2024. Als der Sender Gigis erneute Dschungel-Teilnahme ankündigte, zeigten sich viele verwundert. Warum bietet RTL dem Realitystar so kurz nach seinem Gewalt-Skandal erneut eine Plattform? Express.de hat nachgehakt und von einer Pressesprecherin eine wenig befriedigende Antwort erhalten. Der Sender habe aus eigener Sicht genug getan, um problematisches Verhalten zukünftig zu verhindern:

Wir dulden keinerlei körperliche Gewalt in unseren Formaten. Dass wir da sehr konsequent sind, hat Gigi bei ‚Das Sommerhaus der Stars‘ selbst erfahren. Daher sind wir überzeugt, dass sich so etwas nicht wiederholt.

Drama um jeden Preis: Es wird sich nichts ändern

Ob Gigi Birofio wirklich seine Strategie ändern wird, ist fraglich. Warum auch? Er weiß, was alle Realitystars wissen: Die Sender sind auf Drama angewiesen. Wer mit Extremverhalten auffällt, bekommt Sendezeit; und wer Sendezeit an sich reißen kann, wird wieder gebucht. Sympathie ist ein positiver Nebeneffekt, Ärger ist das wahre Überlebenselixier im Reality-TV. Der Grund, warum Birofio längst nicht mehr im TV sein sollte, ist gleichzeitig seine ultimative Daseinsberechtigung. Einer Sache kann sich der berüchtigte TV-Macho also sicher sein: Der nächste Fehltritt wird ihm gewiss verziehen, solange er die Menschen gut genug unterhält.