Der neue Fast and Furious-Star Jason Momoa haut direkt einen Spoiler zu Teil 10 raus

In Fast & Furious 10 wird Game of Thrones- und Aquaman-Star Jason Momoa den Bösewicht spielen. Er wird aber nicht der einzige Gegner für Vin Diesel & Co. sein.

Seit einigen Wochen wissen wir, dass Jason Momoa (Game of Thrones, Aquaman) in Fast & Furious 10 einen Bösewicht spielt. Der Dwayne Johnson-Ersatz hat schon davon geschwärmt, endlich mal wieder so eine Rolle verkörpern zu dürfen. Momoa wird aber nicht der einzige Bösewicht im kommenden Fast & Furious-Teil sein. In einem neuen Interview hat der Star etwas zu übereifrig vom anstehenden Dreh erzählt und direkt eine Rückkehr gespoilert. Ein bekannter Star ist in Fast & Furious 10 wieder als Bösewichtin dabei Wie Slash Film berichtet, hat Jason Momoa mit Entertainment Tonight über seine Rolle in Fast & Furious 10 gesprochen. Dabei beschreibt er seine Figur als nervigen und missverstandenen Charakter. Alle Fast & Furious-Filme in einer Blu-ray-Box kaufen *

Zusätzlich sprach er darüber, wie aufregend es für ihn ist, mit den Stars des Franchise zu drehen. Neben Vin Diesel nennt Momoa hier auch einen Namen, den man wohl als Spoiler bezeichnen kann: Ich kann mit einigen wirklich coolen Leuten drehen, mit denen ich noch nie gearbeitet habe – ich arbeite zuerst mit Charlize [Theron], worauf ich mich wirklich freue. Sie ist unglaublich. Schaut hier Yves' Video zur negativen Entwicklung der Fast & Furious-Reihe: Fast & The Furious 9 - Darum haben selbst Fans genug! | 5 Gründe, warum das Franchise leidet! Charlize Theron ist zum ersten Mal in Fast & Furious 8 als Bösewichtin Cypher aufgetreten. Nach ihrem gescheiterten Plan hatte sie einen kurzen Auftritt in Fast & Furious 9 als Gefangene, der schließlich die Flucht gelingt. Ihre Rückkehr im kommenden Teil der Reihe ist daher nicht gerade überraschend. Schon gelesen? Fast & Furious 10 braucht Dwayne Johnson nicht, denn Gott ist auf Vin Diesels Seite

In Deutschland soll Fast & Furious 10 mit Vin Diesel, Jason Momoa, Charlize Theron & Co. am 18. Mai 2023 im Kino starten. *Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Freut ihr euch, dass Charlize Theron in Fast & Furious 10 als Bösewichtin zurückkehrt?