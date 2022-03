Fast and Furious 10: Neuzugang Jason Momoa traut sich, wovor Dwayne Johnson zurückschreckt

Jason Momoa nimmt in Fast & Furious 10 eine ganz besondere Rolle ein. Davon kann sich sogar Dwayne Johnson etwas abschauen, der nicht mehr zur Action-Reihe zurückkehren wird.

Seit einigen Wochen wissen wir, dass Jason Momoa in Fast & Furious 10 mitmischt. Er ist bisher der größte Neuzugang im ersten Teil des Finales der Actionreihe. Unklar war bisher allerdings, welche Rolle er genau spielt. Ersten Angaben zufolge könnte er in Fast 10 sowohl ein Verbündeter als auch ein Bösewicht sein.

Nun schafft der Schauspieler höchstpersönlich Klarheit über seine Beteiligung. Gegenüber Entertainment Tonight bestätigt Momoa, dass er den großen Bösewicht in Fast & Furious 10 spielt. Weiter beschreibt er seine Rolle:

Es ist sehr toll, dass ich den Bösewicht spielen kann, denn das habe ich schon eine ganze Weile nicht mehr getan. Jetzt darf ich der böse Junge sein. Ein sehr großspuriger böser Junge. Mit sehr viel Elan!

Fast & Furious 10: Was Jason Momoa seinen Kollegen Dwayne Johnson voraus hat

Momoa hat sich in den vergangenen Jahren als Suerperheld Aquaman im DC-Universum positioniert und spielte zuletzt den nicht weniger heldenhaften Duncan Idaho in der gefeierten Dune-Verfilmung. Dass er sich in dieser Karrierephase für die Rolle eines Antagonisten in einem großen Blockbuster entscheidet, ist durchaus spannend.

Dwayne Johnson, der laut eigenen Aussagen nicht für das zweiteilige Fast & Furious-Finale zurückkehrt, macht um derartige Rollen aktuell einen großen Bogen. Es gibt nur wenige Hollywood-Stars, die auf der Höhe ihres Schaffens dermaßen verbissen darauf achten, nur Figuren ohne Ecken und Kanten zu spielen. Zugegeben: Mit dem Scorpion King in Die Mumie kehrt zurück hat Johnson nicht die beste Erfahrung gesammelt.

Das große Finale: Alle wichtigen Infos zu Fast & Furious 10

Wann startet Fast & Furious 10 in den Kinos?

Fast and Furious 10 kommt am 18. Mai 2023 in die deutschen Kinos. Der zweite Teil des Finales soll ein Jahr später folgen. Franchise-Veteran Justin Lin nimmt erneut auf dem Regiestuhl Platz. Bestätigt ist die Rückkehr von Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Sung Kang und Charlize Theron.

