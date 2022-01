Der neue James Bond soll ein echter Fanliebling werden – aber freut euch nicht zu früh

Idris Elba ist vor kurzem von der Produzentin wieder in James Bond-Gespräche gebracht worden. Frühere Infos deuten aber eher eine andere Rolle statt 007 an.

Schon seit Jahren kursieren verschiedene Namen von Stars im Netz, die als heiße Kandidaten für die James Bond-Rolle nach Daniel Craig gehandelt werden. Einer, der mindestens seit 2014 immer wieder auftauchte und von vielen Fans gefeiert wird, ist Idris Elba. Der Star sagte vor einigen Jahren aber schon, dass er sich zu alt für die ikonische Figur fühlen würde. Heute ist Elba 49, was auf jeden Fall ein ungewöhnlich hohes Alter für den Bond-Einstieg wäre.

James Bond-Produzentin Barbara Broccoli, die eng in den Casting-Prozess eingebunden ist, brachte Elba vor wenigen Tagen aber selbst wieder ins Gespräch. Trotzdem deuten frühere Infos mehr auf eine andere Rolle für Idris Elba im Bond-Universum hin.

James Bond-Produzentin hat Gespräche mit Idris Elba geführt

In einem aktuellen Podcast mit Deadline sprach das Produzent:innen-Duo Barbara Broccoli und Michael G. Wilson jetzt wieder über die Zukunft der Bond-Reihe. Konkrete Infos zum Nachfolger von Daniel Craig gab es wieder mal nicht, aber Broccoli sprach zumindest wieder über Idris Elba:

Wir kennen Idris, ich bin mit ihm befreundet. Er ist ein großartiger Schauspieler. Weißt du, [Elba war] Teil der Gespräche, aber es ist immer schwierig, ein Gespräch zu führen, wenn jemand auf dem Platz sitzt.

Schaut hier noch unsere Video-Kritik zu Keine Zeit zu sterben:

Ich bin fertig mit James Bond: No Time To Die ist eine Enttäuschung! | Review

Broccoli betont weiterhin, dass die Suche nach dem nächsten 007 noch nicht begonnen hat:

Ich denke, wir haben uns entschieden, dass bis Keine Zeit zu sterben seinen Lauf genommen hat und Daniel in der Lage war – nun, wir alle konnten die Vorteile von Daniels wunderbarer Amtszeit genießen, ernten, wir sprechen immer noch nicht über andere Schauspieler in der Rolle oder andere Handlungsstränge oder sowas. Wir wollen einfach im Moment leben.

Gerüchte deuten auf andere Rolle für Idris Elba im Bond-Universum hin

Auch wenn Idris Elba nicht der neue James Bond werden sollte, scheint er trotzdem an einer Rolle in dem Franchise interessiert zu sein. Im November 2021 kamen Gerüchte durch die britische Boulevardzeitung The Sun auf. Dabei behauptete eine anonyme Quelle, Elba sei in Gesprächen für eine neue Figur in einem zukünftigen James Bond-Film gewesen. Ob es sich dabei vielleicht sogar um einen Bösewicht handeln würde, blieb offen.

Auch wenn die Info-Lage hier extrem schwammig war, deckt sich die Info jetzt zumindest mit der konkreten Aussage von Produzentin Barbara Broccoli, dass es definitiv Gespräche mit dem Star gab. Fans werden also auch weiterhin wohl auf Elba als Nachfolger von Daniel Craig verzichten müssen. Vielleicht taucht er in Zukunft aber doch noch in einer anderen Rolle im Bond-Universum auf.

