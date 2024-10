Der neue Platz 1 bei Netflix ist das beste Fantasy-Abenteuer 2023 – viel zu wenige haben es im Kino gesehen

Das Science-Fiction-Abenteuer Ugly ist von Platz 1 der Netflix-Charts gestürzt. Der neue Spitzenreiter ist ein Fantasy-Abenteuer, das viel mehr Fans verdient.

Lange hat es die Hoverboard-Dystopie Ugly - Verlier nicht dein Gesicht nicht an der Spitze der Netflix-Film-Charts ausgehalten. Zum Zeitpunkt dieses Artikels ist die Romanverfilmung sogar auf Rang 4 abgestürzt, überholt von Ein echter Gentleman (Platz 3), Rebel Ridge (Platz 2) und der neuen Nummer 1: Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben von Jonathan Goldstein und John Francis Daley (Game Night).

In dem Fantasy-Abenteuer muss Chris Pine seine Ehre retten

Um Spaß an dem Fantasy-Film zu haben, müsst ihr in eurem Leben keine Runde des Rollenspiels D&D überlebt haben. Geboten wird nämlich eine klassische Abenteuergeschichte mit kreativen Twists.

Die Grundidee: Star Trek-Kapitän Chris Pine muss seine Tochter aus den Fängen eines bösen Herrschers retten. Die eigentliche Geschichte: Ein Ex-Barde (Pine) und Dieb bricht mit seiner Partnerin, einer Barbarin (Michelle Rodriguez), aus dem Gefängnis aus.

Er trifft einen Zauberer ohne Talent (Justice Smith) wieder sowie eine Druidin (Sophia Lillis): Gemeinsam wollen sie den betrügerischen Schurken (Hugh Grant) ausrauben, der die ganze Beute aus dem Heist geklaut hat, der sie hinter Gitter brachte. Das Problem ist nur, dass der Verräter mit dunklen Kräften gemeinsame Sache macht. Außerdem kümmert sich der Böse um die Tochter des Diebes, die nicht ganz ohne Grund von den Fürsorgekapazitäten ihres Vaters enttäuscht ist.

Viel zu wenige haben das putzige Abenteuer im Kino gesehen

Einspielergebnisse sagen nichts über die Qualität aus, was Dungeons & Dragons mal wieder beweist. An den Kassen blieb der vermeintliche Blockbuster hinter den Erwartungen zurück und in Deutschland kam er nicht einmal in die Nähe der Eine-Million-Ticket-Grenze. Dabei erwartet euch ein rundes Fantasy-Abenteuer mit putzigen Creature-Effekten, verspielten Action-Sequenzen und ordentlich Wortwitz. Das ist mal ein großer Hollywood-Film, der von Anfang bis Ende durchdacht erscheint, anstatt im dritten Akt unter CGI-Wolken und Sequel-Vorbereitungen zusammenzubrechen.

Im Vergleich zu vielen Blockbuster-Spektakeln aus den letzten Jahren sorgt Dungeons & Dragons mit seiner regelrecht altmodischen Unterhaltungsstrategie für Abwechslung. Das Abenteuer revolutioniert zwar nicht das Blockbuster-Kino, aber gegen einen solide gemachten Fantasy-Kracher mit Herz und Humor ist nichts einzuwenden.



Kommt Dungeons & Dragons 2?

Ob Dungeons & Dragons 2 kommt, ist derweil noch ungewiss. Paramount-CEO Brian Collins verriet im vergangenen Jahr gegenüber Variety , dass ein Sequel nur vorstellbar sei, wenn das Budget deutlich gesenkt wird.

Das Gute an Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben ist allerdings, dass der Film für sich allein stehen kann und ein befriedigendes Ende bietet – Sequel hin oder her.