Der Sommer, als ich schön wurde: Amazon kündigt völlig überraschend Film-Fortsetzung zu Bellys Geschichte an

Das Serienfinale von Der Sommer, als ich schön wurde ist gestern bei Amazon Prime gelaufen – wird den Streaming-Hit jedoch nicht abschließen. Stattdessen soll ein brandneuer Film Bellys Geschichte zu Ende erzählen.

Fans von Der Sommer, als ich schön wurde konnten am gestrigen Mittwoch mit Spannung die als großes Serienfinale angekündigte 11. Folge der 3. Staffel bei Amazon Prime schauen. Wie es aussieht, hat die ereignisreiche Episode, in der Conrad (Christopher Briney) nach Paris fliegt, um Belly (Lola Tung) an ihrem Geburtstag zu besuchen, die beliebte Coming of Age-Welt noch nicht gänzlich abgeschlossen. Stattdessen soll nun noch ein eigener Film folgen, der Bellys Geschichte zu Ende erzählt.

Der Sommer, als ich schön wurde: Film-Finale kommt zu Amazon

Wie der Hollywood Reporter berichtet, wurde die frohe Kunde nur Stunden, nachdem das Finale bei Amazon ins Streaming-Programm eingezogen ist, verkündet. Demnach wird Jenny Han, Autorin der Romanvorlagen sowie Serienschöpferin, gemeinsam mit Sarah Kucserka das Drehbuch zum Film-Finale schreiben und selbst dafür auf dem Regiestuhl Platz nehmen.

Han erklärte dazu in einem offiziellen Statement:

Es ist noch ein großer Meilenstein auf Bellys Reise übrig, und ich dachte, nur ein Film kann diesem wirklich gerecht werden. Ich bin Prime Video so dankbar, dass sie meine Vision für diese Geschichte unterstützen und dass sie es ermöglichen, dieses letzte Kapitel mit den Fans zu teilen.

Worum es in dem Film gehen wird, ist aktuell noch nicht offiziell bekannt. Doch aufmerksame Fans haben in Folge 11 bereits zahlreiche Hinweise entdeckt, wo die Reise für Belly noch hingeht.

Achtung, es folgen Spoiler zu Staffel 3 Folge 11! Demnach wird in den letzten Minuten angedeutet, dass Belly nach ihrem verlängerten Aufenthalt in Paris letztendlich nach Cousins Beach zurückkehrt. An ihrer Seite ist natürlich Conrad, für den sie sich in der letzten Folge (endlich) entschieden hat.

Fans vermuten, dass ihre Rückkehr womöglich mit ihrer Hochzeit zu tun haben könnte, die als Epilog in Jenny Hans Romanvorlage vorkommt, jedoch nicht mehr in Folge 11 gezeigt wurde. Dass Han für den Film einen "Meilenstein" in Bellys Leben angedeutet hat, würde dazu jedenfalls passen.

Gleichzeitig sehen wir im Abspann mehrere Fotoaufnahmen von Belly und Conrad während eines gemeinsamen Weihnachtsfests in Paris. Dass dieses ausführlicher im Film vorkommt, halten Fans ebenfalls für möglich. Spoiler Ende.

Wann kommt das Film-Finale von Der Sommer, als ich schön wurde zu Amazon?

Noch ist nicht bekannt, wann das große Film-Finale von Der Sommer, als ich schön wurde bei Amazon Prime Video erscheint. Die Dreharbeiten sollen jedoch schon bald beginnen. Wenn alles glattläuft, dürfen Fans womöglich schon nächstes Jahr mit dem Film im Streaming-Programm rechnen.

