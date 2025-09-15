Nach dem Ende von Der Sommer, als ich schön wurde: Was machen die Stars als Nächstes?

Nach dem Ende von Der Sommer, als ich schön wurde wenden sich die Stars der Amazon-Erfolgsserie um Lola Tung, Christopher Briney und Gavin Casalegno spannenden neuen Projekten zu.

Heute erscheint die letzte Folge von Der Sommer, als ich schön wurde bei Amazon Prime *. Episode 11 beendet nicht nur die 3. Staffel, sondern die gesamte Serie. Staffel 4 wird es nicht geben. Fans des Romantik-Hits müssen sich also Alternativen suchen oder mit den insgesamt 26 Folgen noch einmal von vorn anfangen. Oder aber ihr folgt den Stars der Serie in ihre nächsten Projekte.

Neue Projekte: Wie sieht die Schauspiel-Zukunft der Stars von Der Sommer, als ich schön wurde aus?

2022 begann der Erfolg von Der Sommer, als ich schön wurde bei Amazon Prime. Nachdem die andere Buch-Trilogie von Jenny Han bei Netflix als Filmreihe To All the Boys I've Loved Before umgesetzt worden war, adaptierte die Autorin für Amazon ihre Sommer-Trilogie *, in der Belly (Lola Tung) zwischen den Brüdern Conrad (Christopher Briney) und Jeremiah Fisher (Gavin Casalegno) steht.

2025 nehmen die drei Stars Abschied von Der Sommer, als ich schön wurde und wenden sich neuen Schauspiel-Projekten zu. Welche das sind, erfahrt ihr hier.

Der Sommer, als ich schön wurde: Was macht Hauptdarstellerin Lola Tung als Nächstes?

Als Isabel "Belly" Conklin gab Lola Tung in Der Sommer, als ich schön wurde ihren Einstand ins Schauspielgeschäft. Nach vier Jahren in derselben Rolle bricht sie nun zu neuen Genre-Ufern auf: In der gerade abgedrehten Horrorkomödie Forbidden Fruits tritt sie neben Co-Stars wie Lili Reinhart (Riverdale), Victoria Pedretti (You), und Alexandra Shipp (Love, Simon) einem Hexenzirkel im Keller einer Shopping-Mall bei.

Anschließend steht bei Lola Tung die Hauptrolle in The Young People auf dem Plan, zusammen mit Nico Parker (Drachenzähmen leicht gemacht). Zur Handlung wurde noch nichts verraten, mit Regisseur Osgood Perkins (The Monkey, Longlegs) am Ruder, wird es in dem Horrorthriller aber sicherlich gruselig zugehen.

Beide neuen Filme von Lola Tung erscheinen voraussichtlich 2026.

Was dreht Jeremiah-Darsteller Gavin Casalegno gerade?

Gavin Casalegno spielte mit Jeremiah den jüngeren der Fisher-Brüder, der Belly in Staffel 3 fast heiratete. Wer in Zukunft mehr von dem Schauspieler sehen will, kann sich das Wrestling-Sportdrama Queen of the Ring vormerken, das in den USA bereits erschienen ist, dessen Veröffentlichung in Deutschland aber noch aussteht. Dort spielt er den Sohn von Emily Bett Rickards' Hauptfigur.



Ansonsten dreht Gavin Casalegno aktuell mit Kathryn Newton (Freaky) und Lana Condor (To All the Boys) den Survival-Thriller The Devil’s Mouth, in dem eine Gruppe Freund:innen beim Thailand-Urlaub in einer gefluteten Höhle festsitzt. Eingeschlossen mit einem gefährlichen Raubtier geht ihnen langsam der Sauerstoff aus.

Was macht Conrad-Schauspieler Christopher Briney nach Der Sommer, als ich schön wurde?

Genau wie Lola Tung feierte Christopher Briney seinen Durchbruch mit Der Sommer, als ich schön wurde. Zu seinen kommenden Schauspielprojekten ist aktuell noch nichts bekannt, dafür spielte er aber zuletzt im Musical-Remake Mean Girls - Der Girls Club (aktuell bei Netflix) mit und war im Biopic Dalíland neben Ben Kingsley zu sehen.

Was macht restliche junge Cast von Der Sommer, als ich schön wurde?

Auch der restliche Cast der Jungdarsteller aus Der Sommer, als ich schön wurde erfreut sich wachsender Beliebtheit. Hier könnt ihr sehen, was die Nebendarsteller:innen als Nächstes planen:

Podcast zu Amazons neuem YA-Geheimrezept: Maxton Hall und Co. sind auf dem Vormarsch

Mit der deutschen Serie Maxton Hall landete Amazon 2024 einen weltweiten Hit, die Filmreihe von Culpa Mia regiert schon länger die internationalen Charts. Wir schauen uns das neue Amazon-Prime-Phänomen genauer an.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Denn hinter den verfilmten romantischen Jugendromane steckt eine Strategie, mit der Amazon äußerst erfolgreich an die YA-Zielgruppe appelliert. Wir klopfen die Hits auf Gemeinsamkeiten ab und erforschen, warum so viele das schauen.

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.