Der Trailer zur großen Harry Potter-Reunion ist da & emotionaler wird es dieses Jahr nicht mehr

Eine Minute und 44 Sekunden können Harry Potter-Fans jetzt nochmal in Erinnerungen eintauchen. Der Trailer zu Reunion-Special treibt die Erwartungen in die Höhe.

Warner hat offenbar keine Kosten und Mühen gescheut. Das Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts könnte das größte Ereignis für Fans seit dem Abschluss der Hauptreihe werden.

Der erste Trailer sieht zumindest großartig aus. Er bring (fast) alle Stars zurück, von Emma Watson als Hermine bis Matthew Lewis als Neville und natürlich vielen mehr. Und das alles findet in Harry Potter-Atmosphäre statt. Den Titel Return to Hogwarts nimmt das Special wörtlich.

Der erste Trailer Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts

Wenn sich Tom Felton und Emma Watson in die Arme fallen, will man am liebsten mitdrücken:

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts - Trailer (English) HD

Die Harry Potter-Reunion startet im Januar 2022 bei Sky

Ein konkretes Startdatum steht inzwischen fest. Genau wie in den USA erscheint das Special auch in Deutschland am 1. Januar 2022 auf HBO Max.

Welche Harry Potter-Stars sind dabei?

Bestätigt für die Harry Potter-Reunion sind neben den Hauptstars Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson etwa Robbie Coltrane, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Evanna Lynch und Ian Hart. Sicherlich werden wir uns über weitere Überraschungsauftritte freuen dürfen.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.