Nostalgische Harry Potter-Reunion mit allen Stars kommt – die wichtigste Person fehlt aber aus gutem Grund

Direkt im neuen Jahr kommt ein neues Harry Potter-Reunion-Special zum 20-jährigen Jubiläum des ersten Films. Nachdem Schöpferin J.K. Rowling jüngst in eine Kontroverse geriet, ist sie nicht dabei.

Warner feiert das 20-jährige Jubiläum von Harry Potter und der Stein der Weisen gebührend und bringt allen Fans ein großes Reunion-Special, das direkt zu Beginn des neuen Jahres auf dem Streamingdienst HBO Max veröffentlicht wird.

Zur Einstimmung gibt es einen Trailer, der sofort wieder nostalgische Harry Potter-Gefühle und Erinnerungen weckt. Bei dem großen Wiedersehen sind alle Stars der Fantasy-Reihe an Bord. Schöpferin J.K. Rowling wird bis auf Archivaufnahmen aber nicht dabei sein – aus gutem Grund.

2022 beginnt mit der Harry Potter-Reunion – ohne J.K. Rowling

Das Harry Potter-Wiedersehen mit dem Titel Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts wird sich laut Variety vor allem auf die großen Stars Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint in ihren ikonischen Rollen als Harry Potter, Hermine Granger und Ron Weasley konzentrieren. Die drei Stars sprechen mit Regisseur Chris Columbus nochmal über die Entstehung eines der beliebtesten Fantasy-Franchises und schwelgen in alten Zeiten.

Schaut hier den nostalgischen Trailer zur Harry Potter-Reunion:

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts - Teaser (English) HD

Neben gezeigten Filmausschnitten und Archiv-Clips werden in dem Harry Potter-Special viele weitere Stars der Reihe wie Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton und Tom Felton dabei sein.

Die Abwesenheit von J.K. Rowling wird nicht konkret begründet, dürfte aber mit den jüngsten Kontroversen rund um die Autorin der Harry Potter-Romane zu tun haben. Rowling ist in die berechtigte Kritik geraten, dass sie wiederholt transfeindliche Aussagen in Tweets verbreitete, während sie sich unter dem Deckmantel des Feminismus und der Solidarisierung mit Cis-Frauen in die Opferrolle duckte.

Lest hier ausführlich mehr dazu: Größtes Harry Potter-Problem: J.K. Rowling stellt uns Fans auf die härteste Probe



Da sich die Harry Potter-Reunion auf die Entstehung und das Vermächtnis der Filme konzentrieren will, wurde auf eine Beteiligung von Rowling aufgrund ihrer Aussagen womöglich verzichtet oder sie hat selbst abgesagt.

In den USA kommt Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts am 1. Januar 2022 zu HBO Max. Über eine deutsche Veröffentlichung ist noch nichts bekannt. Es ist aber gut möglich, dass sich Sky ähnlich wie bei der Friends-Reunion wieder die Rechte sichert und das Special dann auch zeitnah zu deutschen Fans bringt.

Hört auch unseren Harry Potter-Podcast über das J.K. Rowling-Problem

In unserem Podcast Streamgestöber thematisieren wir ab Minute 46:19 ebenfalls, wie wir mit der Causa J.K. Rowling umgehen:



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Freut ihr euch auf die Harry Potter-Reunion?