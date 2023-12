Der vielleicht beste Serienkiller-Thriller aller Zeiten erscheint in ultimativer Collector's Edition: Das Ende ist bis heute legendär

Schon fast 30 Jahre ist es her, dass Sieben in den Kinos lief und das Serienkiller-Genre neu definierte. Jetzt erscheint Sieben erstmals in 4K fürs Heimkino und das in einer umfangreichen Collector's Edition.

Als Sieben 1995 in die Kinos kam, war das Testpublikum vom Ende nicht überzeugt und die Erwartungen des Studios einen Hit zu landen, nicht allzu groß, doch dazu später mehr. Nichtsdestoweniger wurde der Serienkiller-Film ein voller Erfolg und zählt bis heute zu den besten Filmen aller Zeiten. Was Sieben so besonders macht, ist die Mischung aus Thriller und Horror, gepaart mit einem spektakulären Ende, an dem sich später viele weitere Filme orientieren sollten.

Unter der Leitung von Regisseur David Fincher wurde Sieben erstmals in 4K gemastert und erscheint am 31. Dezember 2024. Bereits jetzt kann der Film auf Amazon vorbestellt werden. Die umfangreiche Collector's Edition hält einiges an Bonusmaterial bereit.

Die Ultimate Collector's Edition enthält neben dem Film auf 4K und Blu-ray:

Hardcover-Schuber

Steelbook

John Doe 38-seitigen Booklet

Doppelseitiges A3-Poster

7 Todsünden-Tatort Art Cards

"Help Me" Flurozierende Art Card

Bonus Art Card: Kreidetafel mit Ermittlungsnotizen

Sieben gehört zu den besten Filmen aller Zeiten

Die Online-Datenbank für Filme IMDB führt aufgrund von Nutzerbewertungen eine Liste mit den Top 250 besten Filmen aller Zeiten, bei der sich Sieben zu diesem Zeitpunkt auf Platz 19 befindet. Auch unsere Community sieht den Thriller ganz weit oben und so steht er aufgrund von rund 51.400 Bewertungen auf Platz eins der besten Serienkiller-Filme aller Zeiten.

Amazon Die Collector's Edition hält einiges an Extras bereit.

Sieben startete trotz der Starbesetzung mit Brad Pitt und Morgan Freeman als Underdog an den Kinokassen. Doch je länger er lief, desto mehr Menschen wollten ihn sehen, was womöglich auch an dem legendären Ende und den absolut verstörenden Szenen lag, die bis dahin für einen Thriller eher unüblich waren. Insgesamt spielte Sieben weltweit 328 Millionen US-Dollar ein und brachte damit das Elffache seiner Produktionskosten ein (via The Numbers ).

Fast hätte es das legendäre Ende von Sieben nicht gegeben

Wie Entertainment Weekly in einem Artikel berichtet, der Spoiler enthält, war das Testpublikum vom Ende des Films nicht überzeugt und das Studio diskutierte über mögliche Alternativen. Doch zum Glück entschied man sich bei dem Originaldrehbuch von Andrew Kevin Walker zu bleiben, das den perfekten Abschluss enthielt, der zum Ton des Films, sowie zu den Figuren passte.

Fans werden wissen, dass Brad Pitt am Ende des Films schreit: "Was ist in der Box?" Ein simpler Satz, der immer wieder Anspielungen in verschiedenen Filmen, Serien und Memes findet, sodass er mittlerweile Kultstatus besitzt. Und an wen Sieben bisher vorbeigegangen ist, der sollte wirklich herausfinden, was in der Box ist.

