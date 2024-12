Der wahre Grund, warum Leonard in The Big Bang Theory keine Brillengläser hat

Leonard trägt in The Big Bang Theory eine Brille, weil er ohne beinahe blind ist. Tatsächlich hatte die Brille beim Dreh allerdings gar keine Gläser und das aus praktischen Gründen.

In The Big Bang Theory hat jeder Charakter gewisse Merkmale, die seinen Wiedererkennungswert steigern. So ist es bei Howard seine Frisur und sein Rollkragen, oder bei Sheldon die bunten T-Shirts, oft mit Comic-Motiven. Bei Leonard war vor allem die Brille prägend für das Aussehen seines Charakters. Dabei wurde genau dieses Accessoire beinahe zum Problem und war von den Machern nicht einmal erwünscht.

Die Brillengläser von Leonard hätten beim Dreh von The Big Bang Theory erheblich gestört

Während der Promo-Tour zu Rings - Das Böse ist zurück 2017 hat Johnny Galecki unter anderem mit der Huffington Post gesprochen. Dabei kam die Frage auf, wieso er als Leonard bei The Big Bang Theory eine Brille ohne Gläser trägt. Zunächst antwortete er noch scherzhaft, dass diese Frage die Magie töten würde, doch letztendlich beantwortete er sie ehrlich:

Wir probten die erste Folge etwa anderthalb Wochen lang und als wir mit dem Drehen begannen, sagten sie: “Also, du wirst deine Brille doch abnehmen, oder?”

Die Macher gingen davon aus, dass Johnny Galecki privat trug, doch der Schauspieler benötigt tatsächlich gar keine Sehhilfe. Die Brille hatte er sich aufgesetzt, weil er sie als Teil seiner Figur haben wollte. Und die Idee setzte sich durch.

Dabei stieß die Crew jedoch auf einige Probleme. Da Galecki deutlich kleiner als Co-Star Jim Parsons ist, musste er im Gespräch oft nach oben schauen. Dabei fingen die nach oben geneigten Brillengläser die Scheinwerfer an der Decke des Studios ein. Die Reflexionen waren dann in den Kameras zu sehen und störten sowohl das Bild als auch die Illusion für das Publikum. Galecki wollte aber die Brille als Teil des Charakters nicht verlieren und entfernte ganz einfach die Gläser.

Diese Lösung war im Nachhinein nicht nur simpel, sondern auch clever. Denn die Brille ist nicht nur ein Teil von Leonard geworden, ohne den die Figur anders wirken würde. Sie ist auch Teil zahlreicher Gags und Story-Elemente, die Leonard am Ende noch erinnerungs- und liebenswürdiger machte.