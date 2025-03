Deshalb hat Willa Fitzgerald Reacher nach Staffel 1 wirklich verlassen

Reacher-Hauptdarstellerin Willa Fitzgerald verschwand nach Staffel 1 ohne jede Vorwarnung aus der Serie – ihr Ausstieg stand aber schon lange fest.

In Staffel 1 war Willa Fitzgerald in Reacher als Polizistin Roscoe Conklin an der Seite der Hauptfigur (Alan Ritchson) zu sehen. Danach tauchte ihre Figur nicht mehr auf – und das ohne jede Erklärung. Schuld an ihrem Verschwinden ist Reacher-Erfinder Lee Child.

Für Reacher-Star Willa Fitzgerald war klar, dass sie nach Staffel 1 gehen würde

Wie Digital Spy Juli 2022 bemerkte, verschwand die Schauspielerin Willa Fitzgerald nach Staffel 1 aus Reacher. Das war für sie aber keine Überraschung, wie sie der Medienseite erklärte:

Ja, das wusste ich von Anfang an. Ich denke, das ist eine großartige Gelegenheit, eine vollständige und abgeschlossene Geschichte zu erzählen und dann gehen zu können. Das ist eine einzigartige Erfahrung im Fernsehen.

Die Thriller-Serie Reacher basiert auf der gleichnamigen Serie des Thriller-Autors Lee Child. Staffel 1 hatte sich hierbei direkt den ersten Roman Größenwahn zum Vorbild genommen.

Die Serie beginnt mit dem ehemaligen Militärpolizisten Jack Reacher, der sich in US-Städtchen Margrave auf eine brutale Verschwörung stößt. Bei dem Versuch, diese aufzuklären, erhält er Unterstützung von der örtlichen Polizistin Roscoe Conklin.

In Lee Childs Vorlage taucht Roscoe nach Band 1 nicht mehr auf. Somit stand fest, dass sie auch nach Staffel 1 nicht mehr zurückkommen würde. Fitzgerald hatte dabei eine gute Zeit am Set:

Es ist schön, zu wissen, dass das ein komplettes, fertiges Produkt ist. Und es war auch großartig, der ganzen Reacher-Welt einen Startschuss zu geben.

Nach Reacher ging es für Willa Fitzgerald mit dem Action-Thriller Pfad der Vergeltung weiter. Es folgten viele weitere Projekte. Ihren letzten Auftritt hatte sie erst Anfang dieses Jahres in dem Thriller Alarum.