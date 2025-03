"Hat die komplette Staffel gerettet": Reacher-Star Alan Ritchson ist einem Staffel 3-Star aus bestimmtem Grund dankbar

Reacher-Star Alan Ritchson hätte die 3. Staffel nicht ohne einen besonders wichtigen Co-Star stemmen können. Warum er glaubt, sie habe sogar die Season gerettet, erklärte er in einem Interview.

Die 3. Staffel von Reacherist am 20. Februar bei Amazon Prime Video angelaufen und katapultierte Fans erneut mit Karacho in die Serien-Action. Doch Reacher ist nicht nur Alan Ritchson als Jack, sondern besteht auch aus jeder Menge Co-Stars.

Einer ganz besonderen Kollegin ist Ritchson in dieser Staffel ganz besonders dankbar, wie er jüngst offenbarte.

Reacher-Star Alan Ritchson dankt seiner Kollegin Mariah Robinson für ihren Einsatz in Staffel 3

Gegenüber CinemaBlend kommt der Reacher-Star gar nicht mehr raus aus dem Schwärmen für seine Kollegin Mariah Robinson, Fans besser als Dominique Kohl kennen:

Sie hat ohne Zweifel die gesamte Staffel gerettet. Ich weiß nicht, wer es sonst hätte tun können. Ich meine, sie war so unglaublich talentiert und sie hatte den härtesten, schwersten Lift der gesamten Season und aller Rollen, die ich je von Angesicht zu Angesicht in meiner Karriere gesehen habe. Und sie hat es wirklich auf den Punkt gebracht.

Mehr: Serien-Check zur neuen Reacher-Season

Spoiler zu Reacher Staffel 3: Wie wir in Flashbacks erfahren, arbeiteten Dominique und Jack an einer Mission, Xavier Quinn (Brian Tee) aus dem Weg zu räumen. Als sie ihn schließlich überführen will, wird sie umgebracht, was Reacher auf einen Rachefeldzug schickt. Ritchson weiter:

Ich muss sagen, ich bin seit fast 20 Jahren in diesem Geschäft, ich habe an vielen verschiedenen Dingen gearbeitet, ich habe viele verschiedene Herausforderungen gemeistert. Wisst ihr, selbst bei Reacher gab es einige Momente, in denen wir mit sehr wenig Zeit zur Vorbereitung seitenlange komplexe Dialoge durchwühlen mussten. Ich glaube nicht, dass ich jemals eine schwierigere Rolle als Schauspieler gesehen habe.

Besonders bezieht sich der Star dabei auf Folge 4 der aktuellen Season, in der das Schicksal von Dominique Kohl ins Zentrum gerückt wird. "Dese Episode ist das Herz und die Seele der gesamten Staffel", so Ritchson.

Weiter geht es mit Reacher Staffel 3 am 6. März, wenn Folge 5 online geht.