Reacher Staffel 3 hat den emotionalen Tod einer Figur stark verändert: Im Original ist er unfassbar hart

In der Buchvorlage ist der Tod einer früheren Kollegin von Reacher viel härter, als in Staffel 3 zu sehen war. So explizit wäre die Tat in der Amazon-Serie kaum umsetzbar gewesen.

In der Amazon-Serie Reacher wird an brutalen Szenen nicht gespart. Die aktuelle 3. Staffel hat das grausame Ableben einer wichtigen Bezugsperson des Protagonisten aber bewusst entschärft. Beim Vergleich mit der Buchvorlage von Lee Child ist es wahrscheinlich sogar besser gewesen, auf so explizite Grausamkeit zu verzichten.

Achtung, es folgen Spoiler zu Reacher Staffel 3, Folge 4!

Tod von Reacher-Mitstreiterin ist im Buch unfassbar brutal

Gemeint ist der Tod von Dominique Kohl (Mariah Robinson), der in der vierten Episode der 3. Staffel Reacher in Rückblenden enthüllt wird. Kohl war der Hauptfigur damals unterstellt und beide haben gemeinsam an der Mission gearbeitet, Bösewicht Xavier Quinn (Brian Tee) aus dem Weg zu räumen. Dieser überwältigte Kohl jedoch und folterte sie zu Tode. Das Ableben seines Schützlings stürzte Reacher in eine tiefe, emotionale Krise.

Während Hauptdarsteller Alan Ritchson darüber gesprochen hat, dass die Schauspielleistung von Mariah Robinson in der Rolle entscheidend für das Gelingen der aktuellen Season war, wurde Kohls Tod in der Amazon Prime-Serie mehr angedeutet als knallhart gezeigt.

Laut Screen Rant war das wohl die bessere Wahl, als sich nah an die unfassbar explizite Buchvorlage zu halten. In Lee Childs Reacher-Roman Persuader, der für Staffel 3 adaptiert wurde, fesselt Quinn Kohl nackt auf ein Bett, wo sie verprügelt und gefoltert wird und ihr dann die Brüste abgeschnitten werden. Anschließend rammt er ihr eine Messerklinge langsam vom Kinn bis in ihr Gehirn.

Eine unglaublich erschütternde Sequenz, die allein beim Lesen schon pures Unbehagen erzeugt. In diesem Fall hat die Serie vermutlich den besseren Weg gewählt, um diese Brutalität mehr anzudeuten als abzubilden.

Wann erscheinen neue Folgen von Reacher Staffel 3 bei Prime?

Neue Episoden der aktuellen Reacher-Season werden immer donnerstags im Prime-Abo veröffentlicht. Aktuell sind 5 Folgen verfügbar. Staffel 3, Folge 6 erscheint dann am 13. März 2025. Insgesamt umfasst die neuste Reacher-Season 8 Episoden.