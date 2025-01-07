Deshalb verließ Ali Larter The Rookie wirklich

Ali Larter war nur während der 2. Staffel Castmitglied in The Rookie, hat aber bleibenden Eindruck hinterlassen. Hier erfahrt ihr, warum sie in Staffel 3 plötzlich weg war.

Als Doktor Grace Sawyer war Ali Larter eine sehr willkommene Ergänzung in der 2. Staffel von The Rookie. Obwohl sie nur in zwei Folgen auftreten sollte, wurde ihre Rolle erweitert und sie war 13 Folgen lang Teil des Casts. Als frühere Kommilitonin von John Nolan (Nathan Fillion) war sie eine alte Bekannte, die mit der Hauptfigur anbandelte, ihn jedoch am Ende der Staffel wieder verließ. Seitdem warten die Fans darauf, ob Grace womöglich noch ein Mal zurückkehrt.

Ali Larter hat neben The Rookie bereits an weiteren Projekten gearbeitet

Mit der Verlängerung ihrer Zeit bei der Serie wurde Grace vom Gastauftritt zur Nebenrolle emporgehoben. So konnte ihre Geschichte erweitert und mehr Zeit eingeräumt werden. Dabei war Ali Larter laut Movieweb gleichzeitig mit weiteren Projekten beschäftigt. Sie verließ The Rookie also, um sich anderen Filmen und Serien widmen zu können.

Laut dem Artikel von 2023 war ihr damals aktuelles Projekt The Sidelines, eine Comedyserie über eine erwachsene Cheerleaderin, für die Larter die Hauptrolle innehatte und als Ausführende Produzentin agierte. Die Serie bekam allerdings kein grünes Licht und wurde daher auch nicht umgesetzt. Larters nächstes Projekt war der Film The Last Victim - Spirale der Gewalt.

Auch interessant:

Wie stehen die Chancen für eine Rückkehr von Ali Larter zu The Rookie?

Derzeit ist Ali Larter in Landman als Ehefrau des Krisenmanagers Tommy Norris (Billy Bob Thornton) zu sehen. Laut eigener Aussage ist sie mit dieser nicht nur vollauf beschäftigt, sondern arbeitet sehr gerne daran. Demnach ist ihr Interesse an einer Rückkehr zu The Rookie nicht groß. Auch die Handlung von The Rookie lässt nicht viel Spielraum für ihre Rückkehr, da John Nolan zuletzt in Staffel 7 glücklich verheiratet war. Daran wird sich voraussichtlich in der kommenden 8. Staffel nichts ändern.

Larters Abgang von The Rookie war zwar traurig für Fans, da sie eine gute Chemie mit Nathan Fillion hatte, hat der Beliebtheit von The Rookie aber nicht geschadet. Alle Staffeln von The Rookie können in Deutschland komplett bei WOW gestreamt werden.