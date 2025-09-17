Deutscher Harry Potter-Ersatz kehrt zurück: Trailer zum Fantasy-Film verspricht zauberhaftes Abenteuer

Die berühmteste deutsche Hörspiel-Hexe hat ein neues Fantasy-Abenteuer auf der großen Leinwand zu bestreiten. Los geht es im Dezember, der Trailer ist jetzt schon heraufbeschworen worden.

Die USA haben Sabrina, Japan hat Kiki und Deutschland Bibi Blocksberg. Nach 160 Hörspielen und zwei Kinofilmen, die mittlerweile über 20 Jahre zurückliegen, meldet sich die liebenswerte Junghexe aus Neustadt noch in diesem Jahr mit einem brandneuen Fantasy-Abenteuer auf der großen Leinwand zurück.

Nachdem die erste Vorschau auf Bibi Blocksberg - Das große Hexentreffen bereits einen zauberhaften Eindruck hinterließ, gibt es jetzt auch eine ausführlichen Trailer zum Film:

Bibi Blocksberg - Das große Hexentreffen - Trailer (Deutsch) HD

Harry Potter und Hermine können einpacken: Bibi Blocksberg erobert erneut die Leinwand

Der Bibi Blocksberg-Film wartet mit einem komplett neuen Cast um Newcomerin Nala auf, die zum ersten Mal in der Rolle zu sehen ist. Die kleine Hexe ist ganz aus dem Knusperhäuschen, als das große Hexentreffen auf dem Blocksberg immer näher rückt. Zusammen mit ihren Freundinnen Schubia (Carla Demmin) und Flauipaui (Philomena Amari) will sie beim Event aushelfen, doch dann geht alles schief. Hexensprüche enden im Chaos, Althexen stehen kurz vor dem Kollaps und nur der Mut, die Fantasie und die Freundschaft der Junghexen um Bibi kann den Kongress jetzt noch retten.

Als potentielle Schurkin präsentiert sich die von Heike Makatsch gespielte Leiterin des Grauen Internats, Servera, im Trailer. Die würde damit die Nachfolge von Corinna Harfouchs Rabia antreten, die in den vorigen Filmen Bibi Blocksberg und Bibi Blocksberg und das Geheimnis der blauen Eulen für allerlei finsteren Firlefanz sorgte. Als Eltern Barbara und Bernhard spielen Rosalie Thomass und Friedrich Mücke mit, als rasende Reporterin Karla Kolumna ist TV-Größe Palina Rojinski mit von der Partie. Sensationell!

Regie führte diesmal Gregor Schnitzler (Die Schule der magischen Tiere), der dabei ein Drehbuch von Bettina Börgerding (Bibi & Tina) als Grimoire zu Rate zog. Wie zuletzt ist der Film mit amüsanten Musikeinlagen gespickt, für die Peter Plate, Ulf Leo Sommer und Joshua Lange verantwortlich zeichnen.

Wann kommt Bibi Blocksberg - Das große Hexentreffen in die Kinos?

Eene meene faul und ranzig, der Kinostart ist 11. Dezember 2025. Hex, hex! Mit dem neuen Leinwandabenteuer feiert Bibi Blocksberg übrigens ihren 45. Geburtstag, denn das erste Hörspiel erschien bereits 1980. Sieht man ihr gar nicht an!