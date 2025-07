Eine der größten deutschen Fantasy-Reihen kehrt zurück: Trailer stellt Kultfigur in völlig neuer Version vor

Das deutsche Fantasy-Kino lebt! Nicht nur erwartet uns dieses Jahr eine weitere Momo-Adaption sowie die nächste Fortsetzung zu Die Schule der magischen Tiere. Auch Bibi Blocksberg kehrt zurück.

Wer Fantasy-Abenteuer made in Germany im Kino sucht, wird vor allem beim Kinder- und Jugendfilm fündig. Hier gibt es zahlreiche Geschichten, die uns in magische Welten entführen und gerne Richtung Harry Potter schielen. Das macht auch der neue Bibi Blocksberg-Film, der noch vor Ende des Jahres ins Kino kommen soll.

Bereits in den 2000er Jahren hat es zwei erfolgreiche Realfilme rund um die neugierige und unerschrockene Hexe aus Neustadt gegeben: Bibi Blocksberg und Bibi Blocksberg und das Geheimnis der blauen Eulen. Nun kündigt sich eine Neuauflage des beliebten Fantasy-Stoffs an, der bereits seit 1980 als Hörspiel begeistert.

Fantasy-Neuauflage: Teaser-Trailer zum neuen Bibi Blocksberg-Film mit Newcomerin Nala in der Hauptrolle

Der neue Film trägt den Namen Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen und stellt uns Newcomerin Nala in der titelgebenden Hauptrolle vor. Die junge Bibi Blocksberg kann ihr Glück kaum fassen: Der große Hexenkongress auf dem Blocksberg steht vor der Tür. Und sie darf mit ihren Freundinnen Schubia (Carla Demmin) und Flauipaui (Philomena Amari) dabei sein, wenn sich die Elite der Zauberwelt versammelt.

Hier könnt ihr den Teaser-Trailer schauen:

Bibi Blocksberg - Das große Hexentreffen - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Ausgehend von der offiziellen Synopse zum Film folgt jedoch großes Chaos:

Doch kaum sind die ersten Hexen gelandet, geht alles drunter und drüber: Hexsprüche enden im Durcheinander, die Althexen spielen plötzlich verrückt und der ganze Hexenkongress gerät aus dem Ruder! Jetzt brauchen die Junghexen Mut, Fantasie und eine ordentliche Portion Freundschaft, um das Chaos zu stoppen und die Zukunft der Hexenwelt zu retten ...

Besonders die Leiterin des Grauen Internats, Servera (Heike Makatsch), macht Bibi und Co. das Leben schwer. Einmal mehr muss sich eine junge Generation gegenüber der Engstirnigkeit der Erwachsenen beweisen, um ein größeres Übel zu verhindern.

Inszeniert wurde der neue Bibi Blocksberg-Film von Gregor Schnitzler, der bereits vor vier Jahren eine andere extrem erfolgreiche deutsche Fantasy-Reihe gestartet hat: Die Schule der magischen Tiere. Darüber hinaus steckt er als Regisseur hinter mehreren Tatorten und Romanverfilmungen wie Die Wolke, Resturlaub und Spieltrieb.

Moment, gab es nicht erst einige Bibi Blocksberg-Filme?

Tatsächlich hat die Hauptreihe ein Spin-off hervorgebracht, das unter dem Titel Bibi & Tina läuft und von Abenteuern auf dem Reiterhof erzählt. Unter der Regie von Detlev Buck sind seit 2014 fünf Kinofilme entstanden, die von Bibi und Tina erzählen.

Alle Bibi & Tina-Filme im Überblick:

In den ersten vier Filmen spielen Lina Larissa Strahl und Lisa-Marie Koroll die Hauptrollen. Danach übernehmen Katharina Hirschberg und Harriet Herbig-Matten, die 2020 in der bei Amazon Prime erschienen Serie Bibi & Tina eingeführt wurden. Das Bibi & Tina-Universum ist jedoch völlig unabhängig von dem neuen Bibi Blocksberg-Film.

Wann startet der neue Bibi Blocksberg-Film im Kino?

Leonine hat Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen als großen Familienfilm im Advent positioniert. Am 11. Dezember 2025 startet die Fantasy-Neuauflage in den deutschen Kinos. Bereits im September geht es mit Teil 4 von Die Schule der magischen Tiere weiter und im Oktober erscheint der neue Momo-Film. Wer noch ein bisschen weiterplanen will, darf sich auch die Woodwalkers-Fortsetzung für Januar 2026 vormerken.