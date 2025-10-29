Deutscher Mega-Star fegt A House of Dynamite von Platz 1 der Netflix-Charts: Die Geschichte ist unglaublich, aber wahr

A House of Dynamite hat über die letzten Tage die Netflix-Charts beherrscht. Aber jetzt hat eine Doku über einen extrem beliebten deutschen Rapper den Thriller von Platz 1 verdrängt.

Selbst Atomwaffen haben keine Chance gegen Haftbefehl. So stellt es sich jedenfalls in den Netflix-Charts dar: Der Thriller-Hit A House of Dynamite musste dort nämlich der Doku Babo – Die Haftbefehl-Story weichen, die sich um das Leben des berühmten und kontroversen deutschen Rappers dreht.

A House of Dynamite hat keine Chance: Darum geht's in Babo – Die Haftbefehl Story

Babo – Die Haftbefehl Story beleuchtet das Leben von Haftbefehl, der mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan heißt. Als Kind türkischstämmiger Eltern wächst er in einer Hochhaussiedlung in Offenbach auf. Nach dem Suizid seines Vaters rutschte er in die Kriminalität ab und verdingte sich als Drogendealer. Schließlich musste er vor der Polizei erst in die Türkei, dann in Niederlande fliehen.

Schaut hier den Trailer zu Babo:

Umso unfassbarer ist, mit welcher Kraft und welchem Talent er sein Schicksal schließlich ändern konnte: Ab den 2000ern verfasste er Raptexte über seine Erfahrungen. Spätestens mit dem Überhit Chabos wissen, wer der Babo ist und dem Album Russisch Roulette begann seine Karriere als Mega-Star des Deutschrap.

So sehen aktuell die Netflix-Charts aus, Stand: 29.10.

