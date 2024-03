Deutsches Heist-Ddrama vom 4 Blocks-Showrunner macht Haus des Geldes Konkurrenz: Laut Netflix-Trailer geht die Gangsterserie schon bald los

Einen ehemaligen Tresorknacker aus Berlin und seinen Wiener Fluchtwagenfahrer verschlägt es im neuen Netflix-Heistdrama quer durch Europa, wobei ihnen Gangster, Ganoven und Clans auf den Fersen sind. Und das alles wegen einer einzigen Münze, wie der Trailer verrät.

Eine Münze sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden... Okay, ganz so mittelirdisch-dramatisch geht es in der Netflix-Gangsterserie Crooks vermutlich nicht vor sich. Sie könnte aber nah drankommen, wenn wir uns den Teaser-Trailer so ansehen. Denn auch im Heistdrama des 4 Blocks-Showrunners Marvin Kren sorgt ein güldenes Einzelstück für jede Menge Tod und Trouble.

Ein deutsches Haus des Geldes?

In Crooks hat sich der ehemalige Tresorknacker Charlie (Frederick Lau) aus Berlin längst aus den krummen Geschäften zurückgezogen, als ihn seine kriminelle Vergangenheit doch noch einholt. Um seine Familie zu schützen, muss er mit dem Wiener Clan-Fahrer Joseph (Christoph F. Krutzler) eine wertvolle Münze rauben. Doch der Job läuft alles andere als glatt und für das diebische Duo beginnt ein brandgefährlicher Roadtrip quer durch Europa. Während es Charlie und Joseph von Berlin über Wien bis nach Marseille verschlägt, sind ihnen bald ein österreichischer Rotlichtkönig, die korsische Mafia, ein russischer Gangsterboss und weitere Halunken aus der deutschen Hauptstadt auf den Fersen... Kommen die unfreiwilligen Komplizen noch heil aus der Nummer raus?

Noch mehr Money Heist: Wann kommt Berlin Staffel 2 zu Netflix?

Beim Thema Netflix-Heistdrama bricht einem natürlich als Erstes die spanische Eigenproduktion Haus des Geldes in den Kopf ein. Die lief zwischen 2017 und 2021 dermaßen erfolgreich, dass bereits ein asiatischer Ableger namens Haus des Geldes: Korea und ein charakterbezogenes Spin-off namens Berlin hinterhergeschickt wurden.



Wer ist sonst noch an Crooks beteiligt?

Neben Showrunner Kren zeichnen die beiden Co-Serienschöpfer Benjamin Hessler und Georg Lippert bei der Produktion von W&B Television verantwortlich. Weitere Rollen haben unter anderem der 4 Blocks-Star Khodr Ramadan, Svenja Jung (Die Kaiserin), Georg Friedrich (Freud) und der mittlerweile verstorbene Karl Welunschek.

Wann startet die Serie?

Crooks geht schon am 4. April 2024 bei Netflix an den Start.