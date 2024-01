Wann kommt Berlin Staffel 2 zu Netflix? Die neue Haus des Geldes-Serie steht schon jetzt vor einem großen Problem

Die neue Haus des Geldes-Serie von Netflix beleuchtet die Vorgeschichte des Meisterdiebes in Paris. Aber wie stehen die Chancen für Staffel 2?

Was passiert, wenn spanische Leidenschaft auf die romantische Szenerie von Paris trifft und nebenbei noch Schmuckstücke im Wert von 44 Millionen Euro gestohlen werden müssen? Eine Antwort darauf liefert das Haus des Geldes-Prequel Berlin, das seit dem 29. Dezember bei Netflix streamt.

Acht Episoden lang folgen wir dem Meisterdieb Andrés de Fonollosa Gonzalves aka Berlin (Pedro Alonso) und seiner Bande bei Planung und Ausführung ihres Paris-Heists – und der anschließenden Flucht. Obwohl die Geschichte abgeschlossen scheint, endet die Berlin-Serie mit einem Versprechen für eine Fortsetzung.

Aber bekommt Berlin eine 2. Staffel? Wann könnte sie bei Netflix starten? Und was verrät das Ende von Staffel 1 darüber, wie es für Berlin und Co. weitergehen könnte? Hier findet ihr alle wichtigen Infos:

Wann könnte Berlin Staffel 2 auf Netflix starten?

Noch ist es zu früh, um über eine mögliche Fortsetzung der neuen Berlin-Serie zu spekulieren. In der Regel sind die Abrufzahlen der ersten Wochen nach dem Start entscheidend darüber, welches Urteil Netflix fällen wird.

Aufgrund der Popularität von Haus des Geldes und Fanliebling Berlin stehen die Chancen allerdings gut. Im Interview mit Variety zeigt sich Berlin-Star Pedro Allonso selbst noch verhalten zu einer Fortsetzung: "Wir müssen einfach abwarten, was passiert."

Die Dreharbeiten zu Staffel 1 begannen im Oktober 2022 und bis zur Veröffentlichung dauerte es mehr als 14 Monate. Da es noch keine konkreten Pläne zu Staffel 2 gibt, könnte diese daher frühestens im Jahr 2025 bei Netflix starten.

Berlin Staffel 2 hat schon jetzt ein Problem und es heißt Haus des Geldes

Der Raub der Juwelen aus dem Auktionshaus Chez Vienot liegt hinter uns. Am Ende der ersten Staffel verlor Berlin jedoch einen Großteil der Beute. Einen Anteil von 40 Prozent(!) vermachte er seiner jüngsten Liebe Camille (Samantha Siqueiros). Und so trafen sich Berlin und Damian (Tristán Ulloa) in der finalen Szene in einer Stierkampfarena mit dem Versprechen: "Wir müssen einen neuen Raubzug starten."

Natürlich könnte Staffel 2 nun daran anknüpfen und Berlins Team für einen weiteren Heist zusammentrommeln. Allerdings gibt es dabei ein Problem: die Chronologie von Haus des Geldes.

Netflix Berlin und Damian planen schon den nächsten Raub

Obwohl sich die Berlin-Serie mit konkreten Zeitangaben zurückhält, gibt es einige Hinweise (wie die Erwähnung des Horror-Films The Purge), dass das Spin-off spätestens im Jahr 2013 spielen muss. In Haus des Geldes selbst erfuhren wir, dass Berlin fünf Jahre vor dem Überfall auf die Zentralbank Madrids (und ca. 3 Jahre vor seinem Tod) bereits mit seiner späteren Ehefrau Tatiana und Kumpel Palermo in einem Kloster nahe Florenz lebt.

Wenn wir davon ausgehen, dass der Zentralbank-Heist 2019 – im Jahr der Staffel 3-Veröffentlichung und vor der nie erwähnten Pandemie – stattfand, dann wären die zahlreichen Haus des Geldes-Flashbacks über Berlins Hochzeit und seine Goldraub-Planung im Jahr 2014 verortet. Dem Spin-off bleibt also nicht viel Zeit, bis es an diesen Punkt gelangt.

Was wir von Berlin Staffel 2 erwarten

In Staffel 2 würde also ein neuer Raubzug in Zentrum stehen. Als möglicher Handlungsort würde sich Italien, Berlins baldige Residenz, anbieten. Ebenso möglich wäre ein Abstecher nach Singapur. Dank einer Geldschein-Botschaft wissen wir, dass sich Berlin dort am 23. Juni mit Camille in einer Bar namens Blue Moon treffen möchte.

Die Liebesgeschichte zwischen Berlin und Camille ist noch nicht zu Ende erzählt. Immerhin wissen wir, dass er noch mindestens eine Frau ehelicht, bevor er kurze Zeit später Tatiana (Ehefrau Nummer 5) kennenlernt. Das Prequel begann nach seiner Trennung von Ehefrau Nummer 3.

Da der Serie nicht viel Erzählzeit bleibt, könnte Staffel 2 auch das Kennenlernen zwischen Berlin und Tatiana beleuchten. Vielleicht wird endlich auch sein bester Freund Palermo zu sehen sein, der in der Berlin-Serie bisher nicht erwähnt wurde.

Zudem haben die beiden Inspectoras Alicia Sierra (Najwa Nimri) und Raquel Murillo (Itziar Ituño) noch eine Rechnung mit dem Team offen, das sie nicht schnappen konnten. Und bis auf Anführer Berlin könnte jedes einzelne Mitglied der Bande beim nächsten Raubzug von ihnen überführt werden. Denn zur Zeit von Haus des Geldes waren sie kein Teil von Berlins Leben mehr.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

