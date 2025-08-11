Dexter: Wiedererwachen schockt mit riesigem Twist: Star erklärt die Überraschung in Folge 6

Am Ende der aktuellen Episode von Dexter: Wiedererwachen kommt es zu einer Wendung, die die Handlung der neuen Serie auf den Kopf stellt. Der Darsteller hat sich schon dazu geäußert.

Seit einigen Wochen ist mit Dexter: Wiedererwachen die neuste Sequel-Serie aus dem Serienkiller-Universum bei Paramount+ gestartet. Darin verschlägt es Michael C. Hall in seiner Paraderolle erstmals nach New York City, wo er nicht nur seinen Sohn Harrison (Jack Alcott) aufsuchen will, sondern auch in den Kreis einer ganzen Killer-Gruppierung gerät.

Bisher sind 6 Folgen von Dexter: Wiedererwachen erschienen und die aktuellste hat es in sich. Ein Twist ganz am Ende stellt die vorherige Handlung komplett auf den Kopf. Der betroffene Schauspieler hat bereits Hintergründe dazu verraten.

Achtung, es folgen Spoiler zur 6. Folge Dexter: Wiedererwachen!

In Dexter: Wiedererwachen überrascht ein großer Twist am Ende von Folge 6

In der neuen Dexter-Serie kommt es zu regelmäßigen Serienkiller-Treffen, die der von Mörder:innen aller Art faszinierte Millionär Leon Prater (Peter Dinklage) organisiert. Dexter wird Teil davon, nachdem er einen Neuzugang aus der Runde getötet und dessen Identität angenommen hat.

Zur Gruppe gehört auch der sogenannte Gemini-Killer Gareth, der von The Suicide Squad-Star David Dastmalchian gespielt wird und offensichtlich immer Zwillingspaare umbringt. In Folge 6 von Dexter: Wiedererwachen landet dieser auf dem Kill-Radar von Dex. Als Gareth ihm später auflauert, gelingt es Dexter, den Widersacher mit einem Betäubungsmittel im Drink zu überwältigen, zu töten und zu entsorgen. Doch am Ende der Folge folgt dann ein Paukenschlag.

Leon fordert Dexter dazu auf, zur vereinbarten Uhrzeit für einen Flug in dessen Helikopter zu erscheinen. Nachdem er sich in das Luftfahrzeug gesetzt hat, fährt ein Auto heran, aus dem Dastmalchians Charakter quicklebendig aussteigt. Dexter realisiert sofort, dass der Spitzname Gemini-Killer nicht von dem speziellen Mordmuster kommt, sondern daher, dass Gareth einen identisch aussehenden Zwillingsbruder hat! Ob dieser über Dexters Tat Bescheid weiß, bleibt offen.

Gemini-Killer-Star David Dastmalchian spricht über Wendung in neuer Dexter-Serie

Im Interview mit The Direct hat Gemini-Killer-Darsteller David Dastmalchian über die große Enthüllung am Ende von Folge 6 gesprochen:

Ich hoffe, dass die Leute, die diese Staffel von Dexter: Wiedererwachen gesehen haben, sich das noch einmal ansehen möchten. Ihnen werden die kleinen Unterschiede zwischen meinen Auftritten auffallen. Wie gehe ich? Welche Hand benutze ich? In welche Richtung schaue ich, weißt du, mit meinen Augen? Ich versuche, viele subtile Details einzubauen, die die eingefleischten Fans, die diese Serie lieben, begeistern werden.

Dastmalchian teast noch, dass der Umgang mit seiner Figur bzw. seinen Figuren besonders sein soll:

Dexter hat sich nie mit dem Übernatürlichen beschäftigt. Sie haben noch nie jemanden von den Toten zurückgeholt. Sie haben viele Geister in den Köpfen der Menschen, aber man hat noch nie jemanden gesehen, der den Tod überwinden konnte. Wie Gareth das schafft, ist ein Trick, der das Publikum wirklich schockieren wird.

Jeden Freitag erscheint eine neue Folge Dexter: Wiedererwachen im Streaming-Abo von Paramount+. Insgesamt wird die Season 10 Folgen umfassen. Wie schon bekannt ist, soll die Sequel-Serie gleich mehrere Staffeln bekommen. Offiziell bestellt sind diese noch nicht. Und falls ihr sonst noch nach aktuellen Serien-Tipps sucht, hört doch mal in unseren Podcast rein:

