Dexter: Wiedererwachen soll nicht nach Staffel 1 enden – das ist der Plan für die Serienkiller-Zukunft

Dexter: Wiedererwachen plant die Mordserie um weitere Staffeln zu verlängern, damit Michael C. Halls Serienkiller seinen erfolgreichen Neustart in die Zukunft führt.

Letzten Freitag ist die neue Dexter-Fortsetzung Dexter: Wiedererwachen gestartet und wird nun wöchentlich mit neuen Folgen bei Paramount+ gezeigt. Der Auftakt brachte Michael C. Halls ikonischen Serienkiller Dexter auf mörderisch-mitreißend zurück. Wer wie bei der Miniserie Dexter: New Blood Angst hat, dass es nach einer Staffel schon wieder vorbei sein könnte, erhält allerdings jetzt schon verlockende Aussichten: Diesmal ist die Dexter-Rückkehr auf mehrere Seasons angelegt.

Dexter ist zurückgekommen, um zu bleiben – mit mindestens 3 Staffeln für das Wiedererwachen

Mit Gastauftritten alter Gegenspieler zeigte Dexter: Wiedererwachen bereits in Folge 1, dass das Sequel die Fanliebe für die Originalserie nutzen wird, um Dexter in eine neue Zukunft zu führen. In New York City wird Dexter jetzt zum Jäger und Gejagten, wenn der aus dem Koma Erwachte vor seinem alten Kollegen Batista (David Zayas) flüchtet, seinen Sohn Harrison (Jack Alcott) sucht und dann auch noch die Wege vieler neuer Serienkiller kreuzt.

Wie lange Dexter: Wiedererwachen laufen wird, hängt sowohl von den Zuschauerzahlen, als auch von der Lust des Hauptdarstellers ab. Wie Comicbook weiß, hat Michael C. Hall sich für mehrere Staffeln verpflichtet und betonte zuletzt den "großen Appetit" auf den Ausbau des Serienuniversums.

Das Team hinter Dexter: Wiedererwachen hat laut Serienschöpfer Clyde Phillips und Produzent und Drehbuchautor Scott Reynolds schon einen Fahrplan für 3 Staffeln geschrieben und ihn Paramount+ gepitcht. Inhaltlich verraten sie dazu natürlich noch nichts. Bei anhaltendem Interesse ließen sich aber selbst die drei Seasons anschließend noch weiter ausbauen. Nach den letzten zwei kontroversen Serienenden (von Dexter und Dexter: New Blood) muss der dritte Anlauf für die meisten Fans vermutlich nicht allzu bald erfolgen.

Offiziell bestellt sind Staffel 2 und 3 für Dexter: Wiedererwachen noch nicht. Aber da zuletzt schon das Prequel Dexter: Original Sin um eine 2. Staffel verlängert wurde, wirkt es wenig wahrscheinlich, dass die Fans sich nun vom "echten" Wiedersehen mit Michael C. Hall abwenden, das auch von der Kritik gefeiert wurde (aktuell 90 % bei Rotten Tomatoes ).

Wann kommt die nächste Folge von Dexter: Wiedererwachen?

Die neue Dexter-Serie veröffentlicht immer freitags eine neue Episode. Nach den zwei Folgen zum Start sieht der Veröffentlichungsplan der übrigen 10 schon betitelten Folgen bei Paramount+ wie folgt aus:

Folge 3 – Freitag, 18. Juli 2025

Folge 4 – Freitag, 25. Juli 2025

Folge 5 – Freitag, 1. August 2025

Folge 6 – Freitag, 8. August 2025

Folge 7 – Freitag, 15. August 2025

Folge 8 – Freitag, 22. August 2025

Folge 9 – Freitag, 29. August 2025

Folge 10 – Freitag, 5. September 2025

Podcast: Lohnt sich Dexter Wiedererwachen?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In Dexter: Wiedererwachen meldet sich Michael C. Hall in seiner mörderischen Paraderolle zurück. Nach 8 Staffeln Dexter, der Miniserie Dexter: New Blood und der letztes Jahr gestarteten Prequel-Serie Dexter: Original Sin ist es der vierte Eintrag in das Serienkiller-Universum. Kann die neue Serie an die alten Stärken anknüpfen?

*Bei dem Link handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.