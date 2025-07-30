Neu bei Amazon Prime: Der beste Film aller Zeiten – laut 3,1 Millionen (!) Menschen

Ab sofort könnt ihr den angeblich besten Film aller Zeiten im Streaming-Abo bei Amazon Prime Video schauen. Das Gefängnisdrama von 1995 wird von Millionen Menschen geliebt.

Welcher Film ist der beste aller Zeiten? Und wer entscheidet das eigentlich? Wo filmwissenschaftliche Parameter, Filmpreise und persönliche Präferenzen in hitzigen Diskussionen versagen, suchen viele nach der Antwort in Bewertungsportalen wie Rotten Tomatoes oder IMDb.

Bei letzterem sieht der vorderste Platz des Top 250-Rankings seit Jahren unverändert aus, denn dort steht mit einer Punktzahl von 9,3 von 10 Punkten bei über 3,1 Millionen Wertungen eisern und allein die Stephen King-Verfilmung Die Verurteilten. Ab sofort findet ihr das bewegende Gefängnisdrama bei Amazon Prime Video im Streaming-Abo.

Der angeblich beste Film aller Zeiten: Darum geht's in der Stephen King-Verfilmung Die Verurteilten

Die Verurteilten führt euch in die USA der 1940er, wo Andrew Dufresne (Tim Robbins) zu Unrecht für den Mord an seiner Frau verurteilt wird. Fortan muss er sich mit dem knallharten Gefängnisalltag herumschlagen, in dem ihm nicht nur seine Mithäftlinge, sondern auch die korrupten Mitarbeiter der Sicherheitsanstalt Shawshank das Leben schwer machen.

In Red (Morgan Freeman) findet er jedoch einen Verbündeten, mit dem er einen Lichtstreif am Horizont zu sehen wagt. Sie schmieden schon bald den Plan, aus dem Gefängnis auszubrechen.

Die Verurteilten ist ein bewegendes Gefängnisdrama voller Spannung und Herzlichkeit

Frank Darabont (The Green Mile) hat mit Die Verurteilten die nur rund 172 Seiten lange Novelle von Stephen King adaptiert und daraus ein 2,5-stündiges Drama voller Hochspannung geschaffen. Diese formuliert sich nicht durch nervenaufreibende Jump-Scares oder bildgewaltige Action-Sequenzen, sondern durch die Menschlichkeit und Herzlichkeit der Geschichte und ihrer Figuren, denen man über die üppige Laufzeit hinweg den Weg in die Freiheit wünscht.

Er drehte Die Verurteilten: Von Regisseur Frank Darabont fehlte lange jede Spur

So ist Die Verurteilten schlussendlich eine sich langsam entfaltende und tiefbewegende Ode an die Freundschaft und die Hoffnung auf Gerechtigkeit, an einem Ort, an dem diese oft verloren scheint.

Für 3,1 Millionen Menschen, die bei IMDb ihre Stimme abgaben, lässt eine solche Wirkung selbst große Werke wie Der Pate und Die zwölf Geschworenen hinter sich. In der Moviepilot-Rangliste der besten Filme aller Zeiten landet Die Verurteilten übrigens nur auf Platz 5. Die Spitzenposition hat dort Quentin Tarantinos Pulp Fiction inne. Bei Rotten Tomatoes kommt die Stephen King-Verfilmung auf ein Tomatometer von 89 Prozent gegen einen Audience-Score von 98 Prozent.

Ihr könnt euch ab sofort bei Amazon Prime Video selbst eine Meinung bilden. Dort läuft Die Verurteilten seit dem 10. August 2025 im Streaming-Abo.