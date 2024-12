Die 10 besten Filme des Jahres: Meisterregisseur enthüllt die Top-Liste, auf die Filmfans seit 365 Tagen warten

Wir befinden uns im letzten Monat des Jahres und damit mitten in der Hochzeit für Bestenlisten. Auch Meisterregisseur John Waters hat seine traditionelle Top 10 der besten Filme enthüllt.

Welcher ist der beste Film des Jahres? Darauf gibt es aktuell sehr viele verschiedene Antworten. Besonders aus den USA, wo Filmkritiker:innen bereits viele der noch offenen Kinostarts 2024 vorab in Pressevorführungen schauen konnten, schwappen dieser Tage zahlreiche Bestenlisten in den unterschiedlichsten Formen herüber.

IndieWire hat zum Beispiel eine Top 25 der besten Filme des Jahres veröffentlicht. Der Rolling Stone kürt 20 herausragende Vertreter. Und beim Time Magazine findet ihr zehn Empfehlungen, die ihr unbedingt gesehen haben solltet. Kaum eine Top 10 wird jedes Jahr jedoch so sehnlich von Filmfans erwartet wie die von John Waters.

Sogar der umstrittene DC-Blockbuster Joker 2 hat es auf John Waters' Top 10 der besten Filme 2024 geschafft

Waters, der wegweisende Filme wie Pink Flamingos und Hairspray gedreht hat, ist für seinen eigenwilligen Filmgeschmack bekannt und hat es sich zur Tradition gemacht, am Ende eines jeden Jahres eine Top 10 mit den besten Filmen zu veröffentlichen. Was die Liste so toll macht: Sie überrascht oft mit ungewöhnlichen Entscheidungen.

John Waters' Top 10 der besten Filme 2024:

Bei Vulture findet ihr Waters' komplette Liste mit Anmerkungen des Regisseurs.



Der mainstreamigste Film auf der Liste dürfte die größte Überraschung sein: Joker: Folie à Deux. Von der Kritik und den Fans wurde die im Oktober gestartete DC-Fortsetzung extrem gespalten aufgenommen. Eine bittere Enttäuschung oder ein verkanntes Meisterwerk? Waters schlägt sich mit seiner Top 10 auf die Seite der Verteidiger:innen.

Darüber hinaus befinden sich auf der Liste einige heiß erwartete Filme, die hierzulande erst nächstes Jahr ins Kino kommen oder noch gar keinen Verleih gefunden haben. Zumindest auf ein paar Titel müssen wir nicht mehr allzu lange warten. Am 2. Januar 2025 startet Queer. Am 30. Januar 2025 folgen Babygirl und Der Brutalist.