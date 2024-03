Die 11 besten Agenten-Action-Serien seit 2020: Reacher und The Night Agent werden von 2 grandiosen Geheimtipps überholt

Das Genre der Agenten-Action ist in den letzten Jahren regelrecht explodiert. Wir haben alle Highlights für euch und zwei Serien, die sogar den derzeitigen Agenten-Darling Reacher schlagen.

Agenten-Action ist in den letzten Jahren ein immer beliebteres Genre geworden. Wir haben ganze 11 starke Serien aus dem Genre gefunden, die in den letzten drei Jahren starteten. Damit die Serien euren Ansprüchen standhalten, haben wir sie nach zwei Kriterien für die Liste ausgewählt: Mehr als 50 Bewertungen und eine höhere Bewertung als 6,5 von 10 von der Moviepilot-Community.

Auf der Liste finden sich auch viele persönliche Serien-Lieblinge von mir, die ich in den letzten 3 Jahren ins Herz geschlossen habe, und die zeigen, dass das Genre aus mehr als Badass-Typen wie Reacher und Peter Sutherland in The Night Agent besteht.

Die 11 Agenten-Highlights in dieser Liste sind breit verstreut auf die Streaming-Dienste Disney+, Amazon, Netflix, Paramount+, Apple TV+ und sogar Crunchyroll, wobei Amazon und Apple TV+ mit jeweils drei Vertretern die Nase vorne haben.