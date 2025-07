Die Bachelors-Martin küsst bereits Frau Nummer 2, doch die Reaktion überrascht: "Luft nach oben"

Martin Braun sucht bei Die Bachelors die große Liebe und dabei lässt er nichts anbrennen. Er küsst bereits die zweite Frau.

Die Bachelors geht schneller vorbei, als man denkt, deswegen müssen Felix Stein und Martin Braun die kurze Zeit nutzen, die sie haben. Vor allem Martin ist sich dessen bewusst und will die Kandidatinnen immer besser kennenlernen, auch auf romantischer Ebene. Deswegen gibt er ordentlich Gas und küsst bereits die zweite Frau.

Die Bachelors-Martin kommt sich mit Lena näher

In Folge 4 stehen für Martin und Felix wieder Einzeldates an. Während Felix sich für Aylin entscheidet, holt Martin Lena zu einer Spritztour mit einem Oldtimer ab. Die beiden fahren mit offenem Verdeck an der Küste entlang und lernen sich dabei besser kennen. Knistern liegt in der Luft, vor allem weil die beiden immer wieder übers Küssen sprechen.

Am Ende ihrer Reise wartet ein besonders romantisches Picknick am Strand auf Lena und Martin. Bei einem Glas Wein schauen sie sich den wunderschönen Sonnenuntergang an und können kaum noch die Augen voneinander lassen. Martin nutzt die Chance und küsst Lena. Während Martin danach von dem Kuss schwärmt, ist Lena mit ihrer Reaktion verhalten – die Harmonie zwischen den beiden ist noch ausbaufähig. "Für einen ersten Kuss war es nicht schlecht. Da ist schon noch ein bisschen Luft nach oben. Irgendwie haben wir noch nicht so den Flow miteinander raus, glaube ich", erklärt Lena.

Martin hat bereits eine andere Kandidatin geküsst

Martin gibt ordentlich Gas, denn Lena ist nicht die erste Frau, die einen Kuss vom Bachelor bekommt. In Folge 3 bekam Clara ein Einzeldate, denn Martin habe gemerkt, dass sie Interesse habe und wollte sie näher kennenlernen. Die beiden kuschelten zwischen romantischem Kerzenschein und Lagerfeuer und die gelöste Stimmung führt von einem zum anderen. Immer wieder schauen sich Martin und Clara tief in die Augen bis sie sich leidenschaftlich küssen. "Das fühlt sich gut an, das fühlt sich richtig an. So, dass man darauf aufbauen kann", zieht Martin ein Fazit. Auch Clara ist sich sicher, dass es zwischen den beiden passt.

Wann und wo läuft Die Bachelors?

Die neue Staffel Die Bachelors gibt es seit dem 18. Juni zur Primetime um 20:15 Uhr bei RTL. Jeden Mittwoch wird eine neue Folge des Datingformats ausgestrahlt. Auf RTL+ kann die jeweilige Folge bereits eine Woche im Voraus geschaut werden. Hier sind bereits zwei Folgen verfügbar.