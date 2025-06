Die beliebteste Serie bei Amazon Prime ist ein Thriller, in der die Oberschicht in einen Albtraum stürzt

Bei Prime boomen die Thriller-Serien aus der Welt der Superreichen. Nach Die perfekte Schwester gibt es wieder Nachschub. Die spannende Romanadaption hat direkt die Spitze der Charts erobert.

Erst vor zwei Tagen startete Solange wir lügen bei Amazon Prime und eroberte direkt den ersten Platz der deutschen Charts. Die Thriller-Serie basiert auf dem gleichnamigen Romanbestseller von E. Lockhart und entführt in eine scheinbar perfekte Welt voller Sonnenschein, Privilegien und jugendlicher Leichtigkeit. Doch hinter der Fassade brodelt es gewaltig.

Solange wir lügen: Thriller-Serie aus der Welt der Superreichen

Cady (Emily Alyn Lind) ist Teil einer reichen und mächtigen Familie, die sogar eine eigene Privatinsel besitzt. Hier verbringt sie in den Sommerferien viel Zeit mit ihren Freund:innen: der Künstlerin Mirren (Esther McGregor), dem Draufgänger Johnny (Joseph Zada) und dem Einfühlsamen Gat (Shubham Maheshwari). Doch das Idyll wird jäh zerstört, als Cady einen Unfall hat und ihr Gedächtnis verliert.

Auch zwei Jahre später sind die Folgen spürbar. Ihre Eltern verbieten es ihr, die Sommerferien auf der Insel zu verbringen und einige ihrer Freund:innen meiden sie aus unerfindlichen Gründen. Als Cady schließlich doch auf die Insel zurückkehrt, will sie endlich die Wahrheit über ihren traumatischen Unfall herausfinden und stößt auf ein Netz aus Lügen.

Schaut hier den Trailer zu Solange wir lügen:

Solange wir lügen - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Solange wir lügen: Mystery-Boom bei Prime

Mystery-Serien aus der Welt der Superreichen scheinen gerade angesagt zu sein. Zuletzt stand Die perfekte Schwester lange an der Spitze der Serien-Charts, in der zwei ungleiche Schwestern in einen Mord verwickelt werden. Auch die zweite Staffel von Nine Perfect Strangers findet sich in den Top 10 wieder, wo die Reichen und Erfolgreichen sich auf eine unkonventionelle Therapie einlassen.

Das ist die aktuelle Top-10 bei Prime:

Podcast: Die 15 besten Serien im Juni bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Juni, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im Juni umfassen neben spannenden neuen Thrillerserien auch eine Action-Rückkehr mit Arnold Schwarzenegger, Neues aus dem Marvel Cinematic Universe, The Bear-Nachschub sowie ein Mittelalter-Abenteuer und das große Finale des Netflix-Hits Squid Game.