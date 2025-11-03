Die beste Anime-Serie 2024 kommt ins Free-TV: Freut euch auf abgedrehte Geister und Alien-Action

Abgedrehter Sci-Fi-Wahnsinn trifft auf Geister, Aliens und Teenager-Romantik. Die erste Staffel der gefeierten Anime-Sensation von 2024 landet bald erstmals im deutschen Fernsehen.

Anime-Fans haben Grund zur Freude, denn die preisgekrönte Sci-Fi-Serie Dan Da Dan feiert am 5. Dezember 2025 ihre Free-TV-Premiere. Ab dann könnt ihr laut Anime2You jeden Freitagabend ab 22 Uhr drei Folgen am Stück auf ProSieben MAXX sehen. Nach der Ausstrahlung stehen die Episoden kurzzeitig kostenlos auf Joyn zur Verfügung. Einschalten lohnt sich, denn Dan Da Dan ist laut unserer Community-Bewertung der beste Serien-Anime 2024.

Dan Da Dan liefert irrwitzige Geister- und Alien-Action

Dan Da Dan erzählt die Geschichte der Schülerin Momo Ayase (Shion Wakayama), die an Geister glaubt. Ihr Mitschüler Okarun (Natsuki Hanae) ist hingegen von Außerirdischen überzeugt. Um ihre Ansichten zu beweisen, begeben sich die beiden auf eine paranormale Wette – und landen mitten in einem irrwitzigen Strudel aus Geistern und Aliens. Doch es wird noch wilder, denn Okarun werden auf der Reise die Genitalien geraubt, welche nun zurückerobert werden müssen.

Nach dem großen Erfolg ging am 3. Juli 2025 die zweite Staffel online, die ihr unter anderem bei Netflix streamen könnt. Wer kein Abo besitzt, kann dank der TV-Ausstrahlung auch gratis in den Genuss der abgefahrenen Animationsserie kommen.



Dan Da Dan Staffel 3 befindet sich in Produktion

2021 erschien die Manga-Reihe von Yukinobu Tatsu, die drei Jahre später von dem experimentellen Studio Science SARU adaptiert wurde. Während bei der ersten Staffel von Dan Da Dan Fuuga Yamashiro Regie führte, übernahm bei der zweiten Staffel Abel Góngora.

Und auch eine dritte Season wurde bereits offiziell bestätigt und befindet sich aktuell in Produktion. Wer hinter den Kulissen dabei sein wird und wie die abgedrehte Geschichte weitergeht, ist aktuell noch nicht bekannt.

