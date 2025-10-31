Fantasy-Hit von Netflix ist nicht aufzuhalten – und steht jetzt schon auf Platz 4 der erfolgreichsten Serien des Streamers

Die erfolgreichste englischsprachige Netflix-Serie ist vor wenigen Monaten mit Staffel 2 zurückgekehrt. Auch diese räumt die All Time Top 10 von hinten auf.

Mit 252 Millionen Views avancierte die 1. Staffel von Wednesday Ende 2022 zur erfolgreichsten englichschprachigen Netflix-Serie überhaupt. Die Erwartungen an Staffel 2 waren dementsprechend hoch, nicht zuletzt, weil die neuen Folgen der Fantasy-Horrorserie mit Jenna Ortega fast drei Jahre auf sich warten haben lassen.

Am 6. August 2025 ist Wednesday schließlich mit Staffel 2 zurückgekehrt und hat die Geschichte der Addams Family-Tochter an der Nevermore Academy weitererzählt. Und das wieder ziemlich erfolgreich – denn in der All Time Top 10 des Streamers ist Staffel 2 immer weiter auf dem Vormarsch.

Wednesday Staffel 2 sichert sich Platz 4 der All Time Top 10 von Netflix: Dahmer hat keine Chance

Wie ein Blick in die aktuelle All Time Top 10 der erfolgreichsten englischsprachigen Netflix-Serien zeigt, ist Wednesday Staffel 2 nun auch an der überaus erfolgreichen 1. Staffel von Bridgerton sowie Serienkiller-Hit Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer vorbeigezogen. Damit steht die Fortsetzung nun auf Platz 4 des Serien-Rankings.

So sieht die All Time Top 10 der englischsprachigen Netflix-Serien aus:

Somit stehen nur drei Serienstaffeln vor Wednesday Season 2, während die Liste von der 1. Season angeführt wird. Ob die Wednesday-Fortsetzung noch in die Top 3 vordringen wird, bleibt abzuwarten. Die Zählung der Views umfasst die ersten 91 Tage nach Netflix-Start. Der 2. Teil von Staffel 2 ist am 3. September 2025 beim Streamer eingetroffen, demnach hat Wednesday Staffel 2 noch bis Anfang Dezember Zeit, weiter aufzusteigen.



Wednesday Staffel 2 kann den Erfolg von Staffel 1 nicht halten

Auch wenn Wednesday Staffel 2 definitiv als Erfolg zu verbuchen ist und schon beachtliche Zahlen bei Netflix einfahren konnte, ist dennoch festzuhalten, dass die Fortsetzung nicht an den Erfolg von Staffel 1 anknüpfen konnte. Aktuell hat Staffel 2 noch nicht einmal die Hälfte der Viewing-Zahlen erreicht, die der Auftakt damals generieren konnte.

Um eine 3. Staffel müssen sich Fans aber keine Sorgen machen, denn die wurde längst von Netflix bestellt. Laut aktuellen Berichten soll die Produktion sogar noch dieses Jahr in Irland aufgenommen werden. Wenn alles gut geht, dürfen Fans sich darauf einstellen, nicht wieder drei Jahre auf neue Folgen warten zu müssen. Vielleicht erscheinen diese sogar bereits ab Frühjahr 2027 ... wir drücken die Daumen.

