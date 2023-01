Die beste DC-Nachricht seit Monaten: The Batman 2 wird den großen Fehler der meisten Batman-Filme nicht wiederholen

Der angekündigte The Batman 2 ist nicht vom aktuellen DC-Chaos betroffen. Regisseur Matt Reeves verriet jetzt, dass sich die Fortsetzung wieder voll auf Robert Pattinsons Bruce Wayne konzentriert.

Das DC-Universum wurde durch die Verpflichtung von James Gunn und Peter Safran als neue Filmchefs in letzter Zeit stark durchgeschüttelt. Auch wenn der große Plan des Duos immer noch nicht enthüllt wurde, sollen Teile der Comic-Blockbuster-Schmiede von den beiden unberührt bleiben. Dazu zählt auch The Batman von Matt Reeves, aus dem ein größeres eigenes DC-Universum entstehen soll.

Auch wenn es nach der Ankündigung von The Batman 2 ruhiger um die Entwicklung geworden ist, hat Reeves jetzt ein positives Update abgegeben.

The Batman 2 wird altbekannten Batman-Fehler vermeiden

Im aktuellen Collider-Interview bestätigte der Regisseur, dass er zurzeit an The Batman 2 arbeitet. Bisher steht nur fest, dass Robert Pattinson als Bruce Wayne zurückkehrt. Wie Reeves gegenüber Collider auch verraten hat, soll der traumatisierte Mann hinter dem Dunklen Ritter auch weiterhin im Mittelpunkt der Reihe stehen:

Für mich ist das, was ich wirklich fühle, dass ich auch glaube, dass Rob [Pattinson] in der Rolle so besonders ist. Mein Ziel war es immer, diese Point-of-View-Geschichten zu machen, die es der Figur ermöglichen, immer das emotionale Zentrum der Geschichte zu sein.

Denn oft passiert, nachdem man den ersten gemacht hat, dass plötzlich plötzlich andere böse Charaktere kommen und sie übernehmen irgendwie, und dann tritt Batman charakterlich oder emotional in den Hintergrund.

In der Vergangenheit war es schon häufiger der Fall, dass Batman in seinen eigenen Filmen von den Bösewichten überstrahlt wurde. Das bekannteste Beispiel ist The Dark Knight, bei dem immer zuerst über Heath Ledger als Joker gesprochen wird.

Auch der letzte DCEU-Film mit Batman war ein Crossover. Batman v Superman: Dawn of Justice sorgte ebenfalls dafür, dass sich der zerrissene Held die Leinwand mit Henry Cavills beliebtem Charakter teilen musste.

The Batman 2 wird diesen großen Batman-Fehler nicht wiederholen und sich voll auf Pattinsons Version von Bruce Wayne konzentrieren. Wann das DC-Sequel ins Kino kommen soll, steht zurzeit noch nicht fest.

